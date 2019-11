Afghanistan, talebani confermano: "Pronti a riprendere i negoziati con Trump"

Afghanistan: talebani confermano, pronti a riprendere negoziati

I talebani hanno confermato quanto detto ieri dal presidente Usa, Donald Trump, nella sua visita a sorpresa in Afghanistan: sono "pronti a riprendere i colloqui" di pace con gli Usa. A riferirlo alla Reuters e' stato un portavoce del gruppo radicale islamico, Zabihullah Mujahid, mentre alcuni leader talebani hanno fatto sapere che stanno avendo incontri con funzionari Usa di alto livello, a Doha, dallo scorso fine settimana, lasciando intendere che i colloqui di pace potrebbero riprendere presto.

"La nostra posizione e' sempre la stessa", ha spiegato Mujahid: "Se i colloqui ripartono, riprenderanno dal punto in cui si erano fermati". Trump aveva interrotto i negoziati a settembre, dopo che i talebani avevano rivendicato la responsabilita' per un attentato a Kabul in cui erano morte 12 persone, tra cui un soldato americano. "I talebani vogliono fare un accordo e li stiamo incontrando", ha detto ieri il presidente Usa, in quella che e' stata la sua prima missione in Afghanistan. "Speriamo che la visita di Trump dimostri che e' serio sulla riapertura dei colloqui", ha dichiarato un alto comandante dei talebani in forma anonima.