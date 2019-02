Afghanistan, talebani dettano le condizioni agli Usa: ritiro entro metà aprile

I talebani alzano la voce. Qualche giorno dopo l'annuncio della volontà da parte degli Stati Uniti di procedere a un graduale ritiro dall'Afghanistan, il gruppo estremista che Washington e i paesi occidentali erano andati a combattere nel 2001 dopo l'attentato alle Torri Gemelle dettano le condizioni della ritirata agli Stati Uniti e ai loro alleati. Un segnale inquietante sul futuro di un paese dove il potere potrebbe cadere nelle mani proprio di chi era considerato il nemico da sconfiggere. Il tutto mentre il presidente del governo Karzai annuncia che non si ricandiderà alle prossime elezioni presidenziali.

Afghanistan, talebani: gli Usa ritireranno metà delle truppe entro aprile

Durante i negoziati con i talebani, gli Stati Uniti hanno promesso di ritirare metà del loro contingente dall'Afghanistan entro aprile. A renderlo noto alla stampa è stato, Abdul Salam Hanafi, membro della delegazione talebana presente a Mosca per colloqui interafghani, facilitati dalla Russia. "Gli americani ci hanno detto che metà delle loro truppe saranno ritirate a partire dai primi di febbraio ed entro la fine di aprile", ha detto alla stampa Hanafi, aggiungendo che il piano di ritiro americano verrà discusso ulteriormente nelle prossime riunioni con gli Usa. Lo riporta Ria Novosti. I colloqui degli Stati Uniti con i talebani, il mese scorso in Qatar, si sono conclusi con un'intesa di principio per un accordo quadro sulla pace in Afghanistan, con cui si auspica di mettere fine a oltre 17 anni di guerra.

Afghanistan, talebani: "Per la pace gli Usa liberino tutti i mujahidin"

I talebani hanno posto come condizioni per l'inizio di colloqui di pace in Afghanistan la cancellazione delle sanzioni nei loro confronti e la liberazione di tutti i "mujahidin e afghani innocenti" detenuti nelle carceri degli Stati Uniti. "I colloqui di pace e le sanzioni sono due cose incompatibili non possono andare insieme", ha detto Sher Muhammad Abbas Stanekzai, capo della delegazione dei talebani presente a Mosca dove oggi si chiudono i colloqui inter-afghani tra talebani e diversi esponenti di forze politiche afghani. "E' necessario che queste sanzioni infondate, usate come strumento di pressione siano cancellate per permettere ai rappresentanti dell'Emirato islamico (come si autodefiniscono i talebani) di partecipare senza ostacoli ai negoziati di pace in diversi luoghi", ha spiegato Stanekzai. Altra precondizione per la pace, ha dichiarato il capo delegazione talebana, e' che gli Stati Uniti liberino "tutti i mujahidin e afghani innocenti, detenuti nelle loro carceri". Allo stesso tempo, ha concluso Stanekzai, per partecipare regolarmente a colloqui di pace, i talebani devono anche "aprire un ufficio" in Afghanistan e avere una "leadership formale". Il governo di Kabul non partecipa formalmente ai colloqui di Mosca.