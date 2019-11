Africa news, Conte in Ghana per il modello di cooperazione Italia

Conte: in Ghana per promuovere modello cooperazione Italia

"Sono qui perché è un passaggio importante, per testimoniare come l'Italia non declama solo dei principi, non promuove solo dei programmi astratti quando parliamo di partenariato tra eguali, abbiamo dei modelli di cooperazione ben precisi da perseguire". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con il giornalisti ad Accra, alla vigilia dell'inaugurazione di una scuola di formazione professionale realizzata dall'Eni a Dormaa East.

"Io sono qui proprio per pubblicizzare questo progetto, per promuoverlo, questo è un modello di partenariato tra pari. Domani lo racconteremo a tutti gli italiani e gli mostreremo quello che il nostro Paese sa fare e come sa anche innovare i modelli di cooperazione. Questo può essere un progetto pilota da diffondere in tutta l'Africa perseguendo gli obiettivi che vogliamo. Cioè far crescere qui un'imprenditoria, dare la possibilità a questi nostri amici di poter sviluppare qui delle attività produttive senza dover cercare la fortuna, o purtroppo spesso, la sfortuna altrove".

E il Ghana, come ha scritto qualche mese fa Affaritaliani.it, è diventato a sua volta un modello di crescita in Africa.