Africa news: elezioni Botswana, Masisi rieletto presidente. Continua l'era Bdp

ELEZIONI BOTSWANA: MASISI RIELETTO PRESIDENTE, SUO PARTITO HA MAGGIORANZA PARLAMENTO

Mokgweetsi Masisi è stato confermato alla presidenza del Botswana, risultando il vincitore delle elezioni che si sono svolte mercoledì nel Paese africano. Lo ha annunciato il presidente della Corte suprema Terence Rannowane, che in base alla Costituzione del Botswana è anche il garante del processo elettorale. Il partito di Masisi, il Botswana Democratic Party (Bdp), ha ottenuto la maggioranza in Parlamento, con 29 seggi grazie al 51 per cento dei voti. Al secondo posto il partito di opposizione, l'Umbrella for Democratic Change, che ha ottenuto 12 seggi.