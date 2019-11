Africa news, elezioni Guinea Bissau: sfida tra Vaz e undici altri candidati

Domenica in Guinea Bissau 700mila elettori saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo presidente. La sfida e' tra il capo di Stato uscente, Jose' Mario Vaz, e altri undici candidati. Il voto sara' tuttavia ricordato anche per la crisi istituzionale e le manifestazioni di piazza che lo hanno preceduto: a ottobre Vaz, ricorda Dire, ha cercato di destituire il primo ministro Aristides Gomes, nominando al suo posto Faustino Fudut Imbali. Una mossa seguita alle tensioni tra il presidente e il suo partito, che lo hanno portato a cambiare sette primi ministri da quando e' salito al potere, nel 2014.

Intanto sono scoppiate manifestazioni di dissenso contro il governo, in cui una persona ha perso la vita: la GUINEA Bissau, attraversata da traffici internazionali di droga e piu' di recente colpita da una grave siccita', e' afflitta da insicurezza e poverta' diffusa, che creano forte malcontento. Le pressioni internazionali su Vaz lo hanno infine convinto a ritirare la nomina del nuovo premier.