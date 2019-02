Albania, agenti e filo spinato al Parlamento a Tirana. Rama: "Vecchi poteri"

Albania: protesta opposizione impegnati oltre 1000 agenti, parlamento circondato da filo spinato

Sono oltre 1000 gli agenti della polizia di Stato albanese impegnati davanti alla sede del parlamento albanese, circondato da filo spinato a seguito dei timori su possibili disordini durante la protesta dell'opposizione di centro destra. La protesta e' guidata dal leader del Partito democratico (Pd), Lulzim Basha, per chiedere le dimissioni del premier di centro sinistra Edi Rama e la creazione di un governo transitorio che porti il paese verso le elezioni anticipate. Da ieri sera, la polizia ha fatto sapere tramite una dichiarazione di "avere informazioni su atti di violenza e organizzazioni di natura criminale. L'obiettivo sarebbe quello di entrare con la forza nell'aula del parlamento, esercitando violenza nei confronti del personale incaricato a garantire la sicurezza della principale istituzione della democrazia", spiega la polizia, aggiungendo che "le forze dell'ordine sono disposte a rispondere con la forza della legge ed in piena proporzionalita', contro ogni atto illecito o di violenza".

Albania: premier Rama, "dietro le proteste ci sono vecchi poteri"

Il premier albanese, Edi Rama, e' convinto che dietro alle proteste ci siano "i vecchi poteri di Palazzo" e "non i cittadini". In un'intervista pubblicata sul Messaggero, il capo del governo di Tirana si dice "colpito che i media italiani abbiano dato tanta importanza a una manifestazione in cui si e' incitato alla violenza in modo inaudito". Rama conferma quindi che il suo "e' un governo legittimo, sostenuto dall'Europa" e assicura che "non ci sara' un esodo verso l'Italia".