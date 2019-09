Alibaba, Jack Ma annuncia l'addio nel giorno del suo 55esimo compleanno

Jack Ma, co-fondatore e CEO del colosso dell'e-commerce cinese Alibaba, si è ufficialmente dimesso dalla sua posizione di presidente esecutivo dell'azienda. L'anno scorso, Jack Ma aveva annunciato in una lettera aperta che si sarebbe ritirato per il suo 55° compleanno, che cade proprio il 10 settembre di quest'anno. Al suo posto subentrerà l'amministratore delegato Daniel Zhang.

Il viaggio di Ma, che da insegnante di inglese è diventato il più grande magnate della tecnologia del paese, è una delle storie di successo più conosciute della Cina moderna. Fondata nel 2009, Alibaba è cresciuta fino a diventare un impero globale che comprende vendita al dettaglio online, cloud computing, digital banking e intrattenimento.

Il successo non è stato facile per Ma. Ha fallito due volte gli esami di ammissione all'università, è stato respinto dall'Università di Harvard 10 volte ed è stato respinto per 30 lavori dopo la laurea. L'ispirazione a perseverare gli è arrivata dal suo personaggio cinematografico preferito, "Forrest Gump".

Alibaba è oggi un colosso multimiliardario, che vanta oltre 720 milioni di utenti attivi ogni mese. Ad Alibaba viene spesso attribuito il merito di aver contribuito a trasformare l'economia cinese con attenzione ai consumatori nelle aree rurali, sbloccando il potere d'acquisto interno e stimolando la crescita di innumerevoli piccole imprese.

Nel 2014, Alibaba ha infranto i record alla Borsa di New York. La sua offerta pubblica iniziale ha raccolto 25 miliardi di dollari USA, un'impresa mai vista prima o da allora. Come volto di Alibaba, Ma ha vissuto alla ribalta e incontrato i leader mondiali. Ora vorrebbe concentrarsi sulle sue organizzazioni di beneficenza e forse alla sua vecchia passione, l'insegnamento. D'altronde in Cina è conosciuto ancora come "Maestro Ma".