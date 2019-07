Angela Merkel trema ancora: terzo episodio in un mese. Germania in allarme

Germania: Merkel trema di nuovo, terza volta in meno di un mese

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, e' stata presa da tremore per la terza volta nel giro di poche settimane, meno di un mese. E' accaduto mentre, in compagnia del primo ministro finlandese, Antti Rinne, assisteva alla parata degli onori militari all'aperto, nel cortile della cancelleria a Berlino.

Le emittenti tedesche hanno ripreso chiaramente la Merkel mentre era scossa da un forte tremore, dalla testa ai piedi, con i pugni stretti e il volto contratto. Gli episodi si vanno ripetendo, in maniera ormai cadenzata, senza che sia stata data ancora una spiegazione chiara. La prima volta e' accaduto il 18 giugno in occasione della visita del presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy: i due si trovavano all'aperto, sotto il sole, e le telecamere l'hanno ripresa mentre oscillava violentemente per circa 30 secondi e cercava di restare in piedi, le mani giunte al petto.

Un'ora dopo pero', la cancelliera apparve davanti alla stampa e attribui' il problema alla disidratazione: "Ho bevuto tre bicchieri e adesso sto bene", spiego'. Meno di dieci giorni dopo, il 27 giugno, e' avvenuto il secondo episodio, in occasione dell'incontro con il presidente Frank-Walter Steinmeier: stavolta i due si trovavano al chiuso e il portavoce non diede spiegazioni, limitandosi a confermare che la Merkel sarebbe partita per il G20 a Osaka in Giappone. Dopo il tremito al fresco di Palazzo Bellevue a fianco del presidente Steinmeier, le speculazioni si sono sprecate: c'e' chi ipotizza che possa trattarsi dell'effetto collaterale di cure farmacologiche antidepressive. E adesso pare che i servizi segreti di non meglio specificate "potenze straniere" starebbero cercando di mettere le mani sulle cartelle cliniche della cancelliera.