Arabia Saudita, Bin Salman cade in disgrazia. Il re teme il "golpe" del figlio

Arabia Saudita, frattura tra il re Bin Salman e il principe ereditario

Tra il re saudita Salman e suo figlio, il principe ereditario Mohammed bin Salman (MbS), le cose non vanno molto bene. E la frizione e' emersa in maniera plateale durante l'ultimo viaggio in Egitto, a fine febbraio, del monarca di Riad. Secondo quanto scrive il Guardian che cita rumors di palazzo, Salman - allertato dai suoi fidati consiglieri contro la possibilita' di un attacco alla sua autorita' - ha preteso un cambio immediato della scorta. Trenta uomini della sicurezza, vicini a MbS, sono stati rimandati a casa all'istante e sostituiti da altri, ritenuti piu' affidabili. Cosi' come sono state allontanate tutte le guardie egiziane messe a disposizione dal presidente Abdel Fattah al Sisi, anche lui piu' vicino al principe che al re.

Dall'apertura sulle donne al caso Khashoggi: il re dell'Arabia Saudita non si fida più del figlio

Salman non si fida piu': teme che il figlio, cui il potere e l'ambizione sono cresciuti in maniera incontrollata, possa fare la sua mossa finale per lo scacco matto. A scatenare il malumore del re e' stata anche la scelta del principe di assumere due importanti decisioni, quella di nominare il primo ambasciatore donna negli Stati Uniti e di affidare il ministero della Difesa al fratello Khalid, approfittando della sua assenza. I decreti sono stati firmati da MbS in qualita' di 'vice re' e Salman lo ha scoperto dall'Egitto tramite la televisione. Anche se le nomine erano state discusse in precedenza, il re non ha gradito l'iniziativa del figlio. E pure il suo entourage ha fatto notare che da decenni non venivano firmati decreti con la formula del "vice re". E ancora: MbS non era presente ad accogliere in aeroporto il padre 83enne di rientro dalla missione, come invece vorrebbe la consuetudine.

Nel mirino anche la guerra in Yemen. Torna in discussione la politica di apertura del principe

Sul tavolo dello scontro ci sono in particolare la politica estera adottata dal principe ereditario, soprattutto con la fallimentare guerra nello Yemen. Ma quello che piu' ha esacerbato gli animi e' stato l'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi avvenuto nel consolato saudita di Istanbul lo scorso 2 ottobre. Un omicidio, la cui responsabilita' viene da più parti attribuita al potente giovane principe, ma che ha macchiato la reputazione del regno dei Saud. Da notare che il protagonismo del principe è stato messo in vetrina anche nelle ultime settimane, con un importante viaggio in Asia che lo ha portato anche a chiudere importanti accordi commerciali con la Cina. Ora la politica di "apertura" interna e di nuove alleanze all'esterno potrebbe essere messa in discussione.