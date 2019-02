Arabia Saudita, la Cina "scippa" gli alleati agli Usa? Vertice Xi-Bin Salman

Cina-Arabia Saudita: Mohammed bin Salman a Pechino

Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, è giunto in Cina in quella che è l'ultima tappa del suo tour asiatico che lo ha portato in Pakistan e in India. La visita, durante la quale il principe ereditario incontrerà Xi Jinping, ha lo scopo di promuovere “un maggiore sviluppo delle relazioni sino-saudite”.

La Nuova Via della Seta arriva in Arabia Saudita

Non solo. L'intenzione è quella di “approfondire la cooperazione” sull’iniziativa “Belt and Road” per le nuove Vie della Seta, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Geng Shuang. "Negli ultimi anni, la Cina e l'Arabia Saudita hanno mantenuto un forte impulso di sviluppo, infrastrutture e spazio satellite", ha affermato il portavoce del ministero degli esteri cinese Geng Shuang.

La Cina diversifica gli alleati: dopo l'Iran prova a estendersi anche sul Golfo. Usa permettendo

Una visita molto significativa, se si considera che il tradizionale alleato della Cina in Medio Oriente è sempre stato l'Iran, come confermano gli incontri degli scorsi giorni. Ma con questa mossa da una parte bin Salman cerca di diversificare il suo business in un paese assetato di crescita, dall'altra parte la Cina prova ad estendere i suoi affari anche nel Golfo. Probabilmente gli Stati Uniti, che hanno in Ryad il principale alleato nell'area, non saranno felici.