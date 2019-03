Arabia Saudita, Merkel sfida Usa e Macron: proroga messa al bando delle armi

Arabia Saudita: Germania proroga la messa a bando dell'export di armi

La Germania estende di altre tre settimane, ossia fino a fine marzo, il divieto di esportazioni di armamenti verso l'Arabia Saudita. Come ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, "abbiamo preso questa decisione anche con lo sguardo rivolto verso lo Yemen. Siamo convinti che si debba mettere fine il prima possibile alla guerra nello Yemen". In un primo momento, l'embargo temporaneo dell'export di armi verso Riad era stata prorogato fino al 9 marzo.

Armi all'Arabia Saudita, Merkel sfida Francia e Usa

Ma a detta di Maas fino alla fine del mese non dovranno essere effettuate neanche le esportazioni "gia' autorizzate". Aggiunge il ministro socialdemocratico che "osserveremo durante questo mese quali saranno gli sviluppi, anche in relazione con il conflitto nello Yemen". Il temporaneo divieto di esportare armi verso l'Arabia Saudita era stato deciso dopo l'assassinio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Critiche nei confronti della decisione tedesca erano arrivate recentemente dalla Francia e dalla Gran Bretagna. E non sarà certamente felice il principale partner internazionale di Ryad, vale a dire gli Stati Uniti.