Arabia Saudita, nominata la prima ambasciatrice donna: lavorerà negli Usa

ARABIA SAUDITA: NOMINATA LA PRIMA DONNA AMBASCIATRICE IN USA

L'Arabia Saudita ha nominato la sua prima donna ambasciatrice negli Stati Uniti, è la principessa Rima Bint Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud, lo riporta l'agenzia ufficiale della stampa Saudita (SPA). La Principessa Rima è arrivata 16a nella lista della rivista Forbes Middle East delle 200 donne arabe più potenti.

ARABIA SAUDITA, ECCO CHI E' RIMA BINT BANDAR BIN SULTAN, L'AMBASCIATRICE DONNA NEGLI USA

Ha lavorato come consulente presso l'ufficio del principe ereditario Saudita Mohammed bin Salman e come sottosegretario alla pianificazione e allo sviluppo presso l'Autorità generale dello sport del paese. La principessa è anche presidente della Federazione Saudita per gli sport della comunità. Al Ministero della Pubblica Istruzione si è impegnata per stabilire l'educazione sportiva per le ragazze nelle scuole e la partecipazione delle donne a molte competizioni sportive, secondo la SPA.