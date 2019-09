Arabia Saudita: offre visti turistici per la prima volta

L'Arabia Saudita per la prima volta offrirà visti turistici. Lo ha fatto sapere il governo di Riad. "Aprire l'Arabia Saudita ai turisti internazionali è un momento storico per il nostro Paese", ha osservato in una nota il responsabile del turismo in Arabia Saudita, Ahmed al-Khateeb.

"Aprire il mercato ai turisti internazionali è un momento storico per il nostro Paese. I visitatori rimarranno sorpresi... per i tesori che abbiamo da condividere, compresi cinque siti patrimonio dell'Unesco, una vibrante cultura locale e bellezze naturali mozzafiato", ha sottolineato Ahmed al-Khateeb. L'annuncio arriva a due settimane dall'attacco ai pozzi petroliferi sauditi attribuito all'Iran che ha scosso il mercato del greggio alimentando i timori di un'escalation di tensioni in Medio Oriente. L'Arabia Saudita spalancherà le porte ai turisti di 49 nazioni, anche allentando le restrizioni sul codice di abbigliamento per le donne straniere che non dovranno indossare l'abaya, l'abito coprente ancora obbligatorio per le saudite in pubblico. Fino ad oggi, i visti turistici in Arabia Saudita venivano concessi solo ai lavoratori espatriati, ai loro dipendenti e ai musulmani in pellegrinaggio alla Mecca e a Medina. Lo scorso anno Riad aveva iniziato a concedere visti temporanei per eventi sportivi e culturali. Il governo saudita spera che il turismo possa arrivare a produrre il 10% del Pil entro il 2030 contro l'attuale 3% attirando 100 milioni di turisti all'anno, tra domestici e stranieri.