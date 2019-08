Arabia Saudita, svolta storica per le donne. Potranno viaggiare senza permesso

ARABIA SAUDITA: SVOLTA PER LE DONNE, POTRANNO VIAGGIARE SENZA PERMESSO 'TUTORE'

Nuovo passo avanti per le donne in Arabia Saudita. Il governo di Riad ha stabilito che potranno ottenere un passaporto e viaggiare all'estero senza l'autorizzazione di un tutore o 'guardiano' di sesso maschile. "Un passaporto sarà rilasciato a qualsiasi cittadino saudita lo richieda", ha riportato il quotidiano 'Umm al-Qura', citando una decisione del governo.

Secondo il giornale vicino al governo 'Okaz' ed altri media che citano le autorità saudite, le nuove disposizioni si applicheranno alle donne di età pari o superiore a 21 anni. Da alcuni anni in Arabia Saudita è cresciuto un movimento di protesta contro il sistema della tutela maschile sulle donne con petizioni che chiedono al governo di porre fine al sistema per cui nel regno ogni donna ha un tutore, che in genere è il padre o il marito o un fratello. Per sposarsi, ad esempio, le saudite hanno bisogno del permesso del 'guardiano', che serve spesso anche per poter lavorare o iscriversi all'università anche se non c'è nessuna legge che lo preveda.