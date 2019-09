Arabia Saudita, tensione tra Usa e Iran. Il prezzo del petrolio può schizzare

Attacco Riad, il petrolio schizza sui mercati

Il 6% della produzione mondiale di greggio manca. La fornitura in Arabia Saudita e' dimezzata. Ogni giorno vengono prodotti 5,7 milioni di barili di petrolio in meno. Il gas naturale e' tagliato del 18% e la produzione di etanolo e Gnl e' crollata del 50%. Sono i numeri che sintetizzano l'attacco compiuto con i droni (o missili, sta emergenza anche questa ipotesi tra gli analisti militari) contro le due maxi raffinerie dell'Est del Paese. Altri numeri, che riguardano l'economia globale, iniziano ad arrivare con l'apertura delle Borse. I future danno il prezzo del petrolio in aumento del 10 per cento. Quantificheranno l'aumento dei prezzi al barile e, soprattutto, quanto cambiera' l'economia geopolitica. "Al netto della forte volatilita' dei primi giorni, per l'apertura di domani e' previsto un rialzo tra i 5 e i 10 dollari al barile, l'attacco di ieri andra' a inserire nella valutazione del greggio il fattore di rischio geopolitico", spiega all'Agi Gianclaudio Torlizzi, direttore generale della societa' di consulenza T-Commodity. "Le societa' e i trader valuteranno che un gruppo di ribelli armato di droni puo' mettere in ginocchio la fornitura del piu' grande esportatore di petrolio. E questo rischio potra' costare tra i 10 e i 20 dollari, non di certo poco. Questo perche' l'Arabia Saudita ha mostrato una vulnerabilita' delle sue infrastrutture e di non essere in grado di affrontare queste nuove tecnologia. Non si tratta piu' di sabotaggi di navi nello Stretto di Hormuz ma di droni che non si riescono a intercettare".

Le conseguenze per il colosso Aramco

Ripercussioni inevitabili vi saranno anche sui bilanci della Saudi Aramco, il gigante statale petrolifero che da diverso tempo tenta la quotazione in Borsa. La Ipo e' stata piu' volte rinviata proprio a causa del calo del prezzo del greggio. "Nell'immediato ovviamente ci sarebbe stato un calo, se Aramco fosse gia' in listino, ma nel lungo termine avrebbe guadagnato dipendendo comunque dal valore del greggio". Negli ultimi due anni i ribelli Houthi hanno lanciato decine di droni e di missili a corto raggio contro l'Arabia Saudita. Molti sono stati intercettati dalle difese aeree saudite; altri sono caduti senza fare danni. Pochissimi hanno causato danni e comunque sempre limitati. I droni Houthi usati per colpire le raffinerie di Abqaiq e Khurais. Il primo e' situato a 60 chilometri a sud-ovest di Dhahran, la sede principale del gigante petrolifero Aramco, e ospita il piu' grande impianto di lavorazione del petrolio. Khurais, a 250 chilometri da Dhahran, e' uno dei principali giacimenti petroliferi dell'azienda statale. I droni Houthi che sarebbero stati utilizzati nell'attacco sono basati su modelli iraniani, spesso sviluppati dalla tecnologia nordcoreana. Sono per lo piu' a corto raggio, fino a 300 chilometri. Tuttavia, un gruppo di esperti delle Nazioni Unite aveva dato conto a gennaio dello spiegamento di droni a lungo raggio "che consentirebbero alle forze Houthi di colpire obiettivi in profondita' in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti". La portata massima di questo sistema, soprannominato UAV-X, sarebbe tra i 1.200 e i 1.500 chilometri, a seconda delle condizioni del vento. La distanza tra i territori dello Yemen controllati dai Houthi e l'Abqaiq e' di circa 1.300 chilometri. Ma alcuni analisti sono convinti che l'attacco sia stato compiuto non con droni ma con missili lanciati dall'Iran o dall'Iraq.

Arabia Saudita: Rohani, Usa incolpino se stessi per problemi

Il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha accusato gli Stati Uniti di dirottare su altri le proprie colpe per la guerra nello Yemen, in risposta alle accuse per l'attacco con i droni contro le raffinerie dell'Arabia Saudita. "Gli americani, invece di assumersi le proprie responsabilita' e ammettere che la loro presenza nella regione sta creando problemi, incolpano i Paesi della regione o il popolo dello Yemen", ha affermato il capo di Stato. "Se vogliamo che ci sia una vera sicurezza nella regione, la soluzione e' che l'aggressione americana cessi", ha aggiunto il presidente iraniano, prima di partire per Ankara per partecipare a un vertice trilaterale sulla Siria con Turchia e Russia.

Iran: Trump, falso che io voglia incontrare Rohani senza condizioni

"Fake news", il presidente Usa Donald Trump bolla cosi' su Twitter le indiscrezioni su un prossimo incontro "senza condizioni" con il presidente dell'Iran Hassan Rohani. E' falso che Trump desideri "incontrare l'Iran senza alcuna condizione. Questa e' una dichiarazione non corretta (come al solito)".