Attentato Afghanistan, attacco vicino all'aeroporto di Jalalabad

Attentato Afghanistan: kamikaze a Jalalabad, attacco vicino all'aeroporto

Ci sono state una serie di esplosioni nella citta' di Jalalabad, nell'est dell'Afghanistan. Lo ha reso noto un responsabile della provincia di Nangarhar, spiegando che l'attacco ha preso di mira una societa' vicino l'aeroporto.

"Due kamikaze si sono fatti esplodere, altri due sono stati uccisi dalla polizia", ha riferito Attaullah Khogyani. Sul posto sono state schierate le forze speciali afghane. L'attacco e' avvenuto mentre sono in corso i negoziati di pace tra americani e talebani in Qatar per mettere fine a 18 anni di sanguinoso conflitto.