Attentato Cina: esplosioni in un centro commerciale, almeno un morto

Cina: esplosioni in un centro commerciale, almeno un morto

Almeno una persona e' stata uccisa nella prima di una serie di esplosioni in un grattacielo nella Cina nord-orientale. L'esplosione e' avvenuta circa alle 15:20 (le 8:20 in Italia) al trentesimo piano del Wanda Plaza Apartment Building a Changchun, hanno riferito le autorita' cittadine in una dichiarazione pubblicata sui social media. In un video pubblicato su Twitter si vedono persone in fuga e almeno due esplosioni la cui natura non e' ancora chiara.

Cina, i testimoni: "Oltre 20 esplosioni"

Secondo alcuni testimoni citati fa FranceNews24, eSPAInews e CNW oltre all'esplosione nel grattacielo quelle in strada sarebbero state provocate da un uomo che lanciava ordigni in strada. Ci sono feriti, ma non si hanno ancora indicazioni su quante persone siano state colpite. Testimoni oculari hanno riferito di aver sentito oltre 20 esplosioni e persone sono state evacuate dagli edifici che circondano il Wanda Plaza Apartment, secondo il quotidiano statale Beijing Youth Daily. I filmati pubblicati sui social media mostrano una strada affollata avvolta nel fumo mentre le bombe esplodevano a terra e le persone fuggivano. L'autenticita' dei video non e' ancora accertata con fonti indipendenti.