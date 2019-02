Attentato Iran in regione separatista Balucistan. Strage bus. Turchia solidale

Attentato Iran: kamikaze sunniti contro pasdaran, strage su bus

I jihadisti sunniti hanno fatto strage dei pasdaran, il giorno dopo le celebrazioni del 40esimo anniversario della Rivoluzione islamica nell'Iran potenza sciita. Sono almeno 27, secondo le prime stime, i Guardiani della rivoluzione morti nell'attentato suicida contro un loro bus, sulla strada tra le localita' di Khash e Zahedan, nella provincia separatista del Sistan-Balucistan. I feriti sono una ventina. Il gruppo jihadista sunnita Jaish al-Adl (Esercito della Giustizia), considerato da Teheran un'organizzazione "terroristica", ha rivendicato l'attentato, secondo quanto riportato dall'agenzia stampa Fars. Il ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif, ha immediatamente puntato il dito contro gli Stati Uniti, l'eterno nemico. "Non e' una coincidenza che l'Iran sia stato colpito dal terrorismo lo stesso giorno dell'avvio della conferenza circo di Varsavia", ha tuonato in un tweet il capo della diplomazia degli Ayatollah.

Attentato in Iran nella regione separatista del Balucistan

"Sembra che gli Stati Uniti continuino a fare le stesse scelte sbagliate, sperando di ottenere risultati diversi", ha aggiunto. In una dichiarazione, le Guardie rivoluzionarie hanno confermato l'attacco suicida: "Un'autobomba e' esplosa vicino al bus che trasportava un'unita' di forze terrestri dei Guardiani". Negli ultimi mesi, le forze di sicurezza iraniane e le Guardie rivoluzionarie sono state bersaglio di numerosi attacchi nel Sistan-Balucistan. Il 2 febbraio scorso un membro delle Guardie rivoluzionarie e' stato ucciso e cinque sono rimasti feriti in un attacco nella citta' di Nikshar. L'attentato e' stato rivendicato sempre dal gruppo sunnita, formato nel 2012 da ex membri di un'organizzazione che fino al 2010 aveva guidato una sanguinosa ribellione nel provincia al confine con il Pakistan. L'ultimo grave attacco in Iran risale al 22 settembre scorso quando vennero uccise 24 persone da cinque assalitori che aprirono il fuoco su una parata militare a Ahvaz, capitale della provincia di Khuzestan. L'attentato e' stato rivendicato dal gruppo del sedicente Stato islamico e da un gruppo separatista arabo.

Iran: la solidarieta' di Ankara "attentato odioso"

Il ministero degli Esteri di Ankara ha diffuso un comunicato in cui viene condannato senza mezzi termini l'attentato che ha ucciso almeno 27 persone nel sud est dell'Iran, in Baluchistan."Abbiamo appreso con grande dolore dell'attacco contro un bus militare nel sud est dell'Iran. La Turchia condanna con forza l'odioso attentato. Con la speranza che Allah vegli sul riposo dei defunti e i feriti guariscano presto poniamo le nostre condoglianza all'Iran", si legge nel comunicato.