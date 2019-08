Attentato Thailandia: serie di esplosioni a Bangkok durante il vertice Asean

Thailandia: serie di esplosioni a Bangkok durante vertice Asean

La capitale thailandese Bangogk è stata colpita durante un vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi aderenti all'Asean da una serie di esplosioni di piccoli ordigni. La portavoce del governo thailandese Narumon Pinyosinwat ha reso noto che il premier Prayut Chan-O-Cha ha disposta una "immediata indagine" riguardo alle deflagrazioni, che si sono verificate subito prima un discorso del segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Non è ancora chiaro chi abbia messo le bombe e soprattutto perché. "Le misure di sicurezza sono state aumentate", ha detto la portavoce, che ha sottolineato che la popolazione non ha avuto reazioni di panico. A quanto riferiscono le forze di soccorso, due donne sono rimaste ferite dalle esplosioni che si sono verificate fuori dal centro della capitale.

La polizia riferisce inoltre di una detonazione in centro, nelle vicinanze, vicino ad un grattacielo nel quale alcuni vetri sono andati in frantumi. Alcuni media, ma non ci sono conferme, hanno riferito che altri ordigni inesplosi sarebbero stati trovati in altri punti della metropoli thailandese. Il vertice dei ministri degli Esteri dell'Asean, che riunisce oltre alla Thailandia anche Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Vietnam e le Filippine, è attualmente ospitato anche il capo della diplomazia americana Mike Pompeo.