Aung San Suu Kyi, feeling con Orban. "I musulmani sono un problema"

Migranti: feeling tra Orban e Suu Kyi, "islam è un problema"

Su immigrazione e Islam linea condivisa tra il premier ungherese, Viktor Orban, e la leader birmana premio Nobel per la pace, Aung San Suu Kyi, che si sono incontrati a Budapest. "Hanno sottolineato come una delle principali sfide attuali per entrambi i Paesi e le rispettive regioni sia l'immigrazione, e il problema della coesistenza con una popolazione musulmana crescente", si legge nel comunicato diffuso dal governo ungherese al termine della conferenza stampa congiunta. Agli arresti domiciliari per 15 anni, dopo essere stata liberata dai militari la Suu Kyi e' diventata il volto della speranza democratica in Birmania. Dopo un incarico ministeriale, dal 2016 e' diventata consigliere di Stato, una sorta di primo ministro che agisce come presidente de facto. Negli ultimi mesi la Suu Kyi e' oggetto di pesanti critiche in Occidente, ma non solo, per la violenta repressione dell'esercito birmano nei confronti della minoranza musulmana dei Rohingya, definita dalle Nazioni Unite come un atto di genocidio, e per aver fatto imprigionare dei giornalisti che lo hanno denunciato. In passato il premier di estrema destra Orban si e' detto favorevole ad un rafforzamento della cooperazione economica tra l'Ue e l'ex Birmania, criticando qualsiasi tentativo di Bruxelles di "esportare la democrazia", a nome del rispetto della politica interna del paese del sud-est asiatico. Ora, in uno dei suoi rari viaggi in Europa teso ad accrescere la cooperazione economica con alcuni paesi, la leader birmana ha trovato in Orban, fautore di una politica anti-immigrazione e anti Islam, uno stretto alleato.

Incontro in Repubblica Ceca con Babis

In Repubblica Ceca la Suu Kyi ha prima incontrato il premier Andrej Babis, accusato di corruzione, nel pieno delle proteste popolari che ne chiedono le dimissioni. Un'alleanza controversa quella tra Suu Kyi e Orban, gia' al centro di critiche dei difensori dei diritti umani. "Dopo aver vergognosamente aiutato i militari a coprire il loro genocidio ai danni dei Rohingya musulmani, ora e' cordiale e fa amicizia con il leader piu' xenofobo e anti democratico d'Europa", denuncia Phil Roberton, responsabile di Human Rights Watch in Asia. A riprova delle scelte politiche contestabili della SuuKyi, la stessa fonte fa notare che "dopo aver fallito sorprendentemente ad essere la favorita dell'Ue, ora sta considerando un incontro con Orban, il paria d'Europa, come un successo importante".