Australia, a sorpresa un ministro aborigeno entra nel governo Morrison

Australia, mossa a sorpresa del premier Morrison: ministro aborigeno nel governo

Per la prima volta un esponente della comunita' indigena australiana entra a far parte del governo di Canberra in qualita' di ministro degli aborigeni. La nomina di Ken Wyatt - volto noto della politica e delle battaglie a favore dei diritti - alla direzione del ministero e' stata accolta come una "giornata storica" e un motivo di speranza sulla strada del maggior riconoscimento ed eguaglianza degli aborigeni. Una scelta a sorpresa quella del primo ministro conservatore Scott Morrison, dopo la sua rielezione, anche quella inattesa visti i sondaggi, alle elezioni lo scorso 18 maggio. Oltre alla nomina di Wyatt, il premier si e' gia' impegnato a far approvare una riforma della Costituzione sui diritti degli aborigeni e ha annunciato la prossima creazione di una 'nuova agenzia indigena australiana'.

Per il 66enne Wyatt si tratta di un secondo primato sulla scena politica nazionale: nel 2010 era stato il primo aborigeno a sedere in parlamento. E il suo discorso all'epoca aveva avuto ampio risalto, sia per i contenuti che per la sua scelta dirompente di indossare il 'booka', una pelle di canguro adornata rappresentativa dell'autorita' dei capi tradizionali. Successivamente Wyatt ha ricoperto alcuni incarichi ministeriali nel settore della salute, dell'istruzione, dell'occupazione e degli anziani indigeni, ma senza avere mai occupato una poltrona di primo livello. Sua madre, Mona Abdullah, era un'esponente delle "Generazioni derubate", uno di quei bambini aborigeni che il secolo scorso furono sottratti con la forza ai propri genitori in ossequio a politiche scellerate tese alla loro assimilazione. Dopo le sue battaglie in Parlamento per il riconoscimento di pari diritti agli aborigeni, ora da ministro fresco di nomina Wyatt si e' detto "incredibilmente onorato" e si e' impegnato a "lavorare e camminare con i nostri anziani, le famiglie e comunita' per garantire la grandezza della nostra nazione australiana, oggi e per sempre". Gli indigeni sono il 3% della popolazione australiana ma sono sotto rappresentati nelle istituzioni, proprio perche' minoritari. E' soltanto dal 1962 che hanno ottenuto il diritto di voto nelle elezioni federali e finora solo 10 legislatori aborigeni hanno fatto parte del Parlamento, quasi tutti nell'ultimo decennio. "Ken ha vissuto sulla propria pelle molte delle nostre esperienze e delle problematiche che segnaliamo alle autorita'. E' quindi molto piu' credibile rispetto ai ministri che lo hanno preceduto" ha commentato Rod Little, esponente del 'National Congress of Australia's First Peoples'.