Balcani, Macron destabilizza la Nord Macedonia: elezioni anticipate nel 2020

Macedonia Nord: elezioni anticipate il 12 aprile 2020

In Macedonia del Nord si terranno elezioni parlamentari anticipate il 12 aprile prossimo. Lo hanno deciso i leader di tutti i partiti politici, sia della maggioranza che dell'opposizione, in un incontro questa sera a Skopje con il presidente macedone Stevo Pendarovski, che aveva convocato la riunione, alla quale ha partecipato anche il premier Zoran Zaev, leader del partito socialdemocratico. Le forze politiche hanno concordato al tempo stesso il varo di un governo tecnico il 3 gennaio, quando il premier Zaev si dimettera'. A proporre il voto anticipato era stato lo stesso Zaev ieri, dopo il no di Bruxelles all'avvio del negoziato di adesione di Skopje alla Ue.

La Macedonia del Nord "è vittima di uno storico errore" dell'Unione europea, ha dichiarato il premier, Zoran Zaev rilanciando il commento effettuato ieri dal presidente uscente della Commissione Jean-Claude Juncker. L'opposizione in Macedonia del Nord aveva chiesto da subito elezioni anticipate. Il presidente Stevo Pendarovski ha convocato per domani pomeriggio il premier, che stamane ha anticipato elezioni anticipate il prima possibile. Alla riunione dovrebbe partecipare anche il presidente dell'Assemblea (il Parlamento unicamerale "Sobranie"). Al Consiglio europeo di giovedì notte non si è risolto il blocco all'avvio dei negoziati di adesione all'Ue con Tirana e Skopje, osteggiato dalla Francia, insieme a Danimarca e Olanda (limitatamente all'Albania negli ultimi due casi).