Bilderberg, ecco di che cosa si è discusso: Cina, Russia, Brexit e...

Bilderberg: anche Pompeo e Kushner al vertice "segreto" delle elite

Anche Jared Kushner, genero e consigliere di Donald Trump, e il segretario di Stato americano Mike Pompeo hanno partecipato alla conferenza del gruppo Bilderberg in cui annualmente si ritrovano alcuni dei maggiori attori sulla scena globale che in assoluta discrezione si confrontano sui grandi temi del presente. Quest'anno, tra gli argomenti sono stati trattati la Brexit e il futuro del capitalismo ma anche, e soprattutto, intelligenza artificiale e Cina.

La partecipazione di Pompeo non era menzionata nell'agenda ufficiale del meeting ne' figurava sulla lista dei circa 130 figure d'elite in arrivo da 23 diversi Paesi ma è proprio lui che ha portato il focus sulla Cina. Tra gli altri, sono presenti il Ceo della Microsoft Satya Nadella, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, l'ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger, il premier olandese Mark Rutte, il ministro alle Finanze francese Bruno Le Maire e la ministra alla Difesa tedesca Ursula von der Leyen.

Le regole del Bilderberg sono note: la conferenza e' chiusa al pubblico e ai media, le discussioni non sono mai registrate o riportate all'esterno. Il che ha fatto si' che questi incontri molto esclusivi siano stati nel tempo oggetto di critiche e persino di teorie del complotto, come ad esempio quella sostenuta da Daniel Estulin nel libro "Il Club Bilderberg". Tra i rilievi piu' frequenti rivolti al gruppo Bilderberg, il fatto che qui prenderebbero forma importanti decisioni geostrategiche, politiche ed economiche, ma senza alcuna forma di legittimazione democratica e senza che vi sia la possibilita' di un controllo dell'opinione pubblica. Gli organizzatori della conferenza da parte loro spiegano la scelta di non concludere con una dichiarazione scritta e di non aprire la conferenza al pubblico con l'esigenza di garantire ai partecipanti maggior liberta' di esprimere la propria opinione senza la preoccupazione che le loro parole possano essere travisate dagli organi di informazione. Kushner ha utilizzato l'occasione del meeting in corso per cercare ulteriori sostegni al suo piano di pace per il Medio Oriente, di cui non si conoscono ancora gli esatti contorni. Tra i temi che vengono discussi, il futuro dell'Europa, i cambiamenti climatici, l'intelligenza artificiale, la Brexit, il confronto con la Cina e la Russia. La conferenza Bilderberg, nata per iniziativa del banchiere statunitense David Rockefeller, si tenne per la prima volta il 29 maggio 1954 nell'Hotel "De Bilderberg" a Oosterbeek, vicino ad Arnhem nei Paesi Bassi. La regola del silenzio non e' mai stata violata da allora.