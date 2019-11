Bolivia: approvata legge per nuove elezioni senza Morales

Entrambe le Camere del Congresso boliviano hanno approvato, all'unanimita' e in via definitiva, il disegno di legge per annullare le elezioni generali del 20 ottobre e aprire la strada a una nuova consultazione senza il presidente Evo Morales. Ora il documento aspetta l'approvazione della presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, per essere promulgato. Anez ha gia' annunciato che firmera' la legge oggi. Si tratta di un passo che fa sperare in uno sblocco della crisi politica, mentre le autorita' hanno aperto un dialogo con i manifestanti per mettere fine a settimane di disordini in cui sono state uccise almeno 32 persone. Le proteste sono esplose sulla scia delle accuse di brogli elettorali mosse contro Morales, nella consultazione del mese scorso, e che hanno poi portato alla sua uscita di scena.

La nuova legislazione, tra le altre cose, vieta di ricandidarsi per la stessa posizione a chi e' stato in carica negli ultimi due mandati; una misura che colpisce direttamente Morales, il quale non potra' quindi ripresentarsi alle urne. La legge, inoltre, stabilisce la nuova elezione dei sette membri del Tribunale supremo elettorale (Tse), dopo che i precedenti erano stati rimossi con l'accusa di aver manipolato i risultati del voto di ottobre. Il Tse sara' incaricato di fissare la data per le nuove elezioni, che Anez ha promesso si terranno "il prima possibile". "Voglio ringraziare il Parlamento per aver compreso e ascoltato le richieste del popolo boliviano", ha dichiarato la presidente ad interim, dopo l'approvazione del disegno di legge sia da parte del Senato, che della Camera.