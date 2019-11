Bolivia, Jeanine Anez presidente ad interim. Morales: "Golpista di destra"

Bolivia: senatrice Jeanine Anez presidente ad interim

La senatrice dell'opposizione Jeanine Anez ha assunto l'interim della presidenza della Repubblica della Bolivia dopo le dimissioni di Evo Morales. La decisione in una sessione parlamentare da cui erano assenti i 2/3 dei deputati, quelli eletti con il Movimento al Socialismo dell'ex presidente.

Bolivia: Morales, presidente ad interim una golpista di destra

L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha condannato come "golpista" la senatrice Jeanine Anez, autoproclamatasi presidente ad interim. Morales, che ha trovato asilo in Messico, ha parlato del "più insidioso e nefastro colpo di Stato della storia" e ha definito Anez "una senatrice di destra, mercante di golpe", che "si è autoproclamata presidente senza il numero legale, circondata da un gruppo di complici".

Bolivia: il Brasile riconosce Anez presidente ad interim

Il Brasile riconosce come presidente ad interim della Bolivia la senatrice Jeanine Anez, autoproclamatasi pur in assenza di quorum in Parlamento e subito dopo confermata dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo colmare comunque il vuoto di potere apertosi con le dimissioni di Evo Morales. Il ministro brasiliano degli Esteri, Ernesto Araujo, ha detto che Anez ha assunto l'incarico "legalmente", e che "si sta rispettando il procedimento costituzionale boliviano". Il Brasile, ha aggiunto Araujo, auspica che Anez "contribuisca alla pacificazione e alla normalizzazione del Paese".

Bolvia: Usa riducono rappresentanza diplomatica

Il Dipartimento di Stato americano ha avvertito i cittadini statunitensi di non recarsi in Bolivia e ha ridotto la propria presenza diplomatica nel Paese a causa dei "disordini" che hanno portato alle dimissioni del presidente Evo Morales. I familiari dei diplomatici e tutto il personale non necessario sono stati invitati a rientrare negli Usa.