Bolivia, la rivolta filo Morales continua: Chiesa prova a mediare col governo

Bolivia: rivolta filo-Morales, Chiesa media con governo

La Bolivia, sempre piu' divisa, sta sprofondando nel caos e nell'immobilismo politico ed economico e puo' contare sulla mediazione della chiesa come ultima spiaggia. Il clima di tensione e' alle stelle a La Paz e El Alto, teatri di scontri tra forze di sicurezza e sostenitori dell'ex presidente Evo Morales, che hanno causato tre morti, portando il bilancio della crisi a 30 vittime. Due dei manifestanti sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco e altri 30 sono rimasti feriti nei tafferugli. Il Difensore dei diritti umani ha chiesto alle autorita' l'apertura di un'inchiesta per fare luce su quest'ultimo episodio. Per contestare l'estromissione dell'ex presidente indigeno rieletto ad un quarto mandato, i sostenitori di Morales avevano bloccato l'importante impianto per il carburante di Senkata, impedendo il rifornimento della capitale. Per forzare il blocco sono stati usati carri armati ed elicotteri.

Nei dintorni della capitale i posti di blocco dei pro-Morales - che chiedono le dimissioni della presidente autoproclamata Jeanine Anez - stanno colpendo anche la distribuzione di prodotti alimentari. Per ovviare alla penuria di cibo nella capitale, la municipalita' e i produttori di pollo di Santa Cruz hanno organizzato una specie di ponte aereo. E in alcuni quartieri di La Paz sono appostati camion carichi di carne e uova che approvvigionano direttamente i residenti, in fila per ore per poter procedere agli acquisti. Disordini vengono ancora segnalati a Cochabamba (est), dove le forze dell'ordine stanno disperdendo cortei con gas lacrimogeni. Da una parte i sostenitori dell'ex presidente indigeno, rifugiato in Messico, denunciano la violenta repressione delle forze di polizia. "Qui ci stanno uccidendo. Non siamo piu' liberi di esprimerci come vogliamo. Attualmente viviamo in una dittatura" ha detto un manifestante anonimo all'emittente Rfi. Dall'altra i suoi detrattori accusano Morales di gettare benzina sul fuoco dal suo esilio e di incoraggiare il blocco delle strade intorno a La Paz. "Manca il pollo, mancano le verdure. Ci manca quasi tutto per vivere bene. Ci fa scontrare tra boliviani, ma per difendere la nostra democrazia dobbiamo tenere duro. Non vogliamo piu' di questo dittatore" ha testimoniato un residente della capitale all'emittente francese. Jean Arnault, inviato dell'Onu, ha chiamato le parti a "dare prova di ritegno", sottolineando che "non possiamo accettare morti tra i civili, per le quali cercheremo i responsabili".

In risposta alla condanna Onu, il ministro della Difesa, Luis Fernando Lo'pez, ha assicurato che "dall'esercito non e' partito nemmeno un colpo d'arma da fuoco". Inoltre in consiglio dei ministri Lo'pez ha denunciato la presenza di gruppi violenti nella raffineria di Senkata, atti di vandalismo compiuti da manifestanti che ricevono "ordini e denaro, ma anche alcool e coca per alimentare terrore e panico", con azioni bollate di "terrorismo di Stato". Accuse, quelle del ministro della Difesa, indirizzate all'ex presidente e alla sua cerchia di fedeli. In merito a foto e video della brutale repressione dei militari e poliziotti diffusi sui social, il governo parla di "guerra psicologica", sottolineando che l'autenticita' di queste 'prove' non e' stata accreditata da fonti indipendenti. Oltre alla rinuncia di Morales, sul tavolo della contestazione c'e' anche la convocazione di nuove elezioni presidenziali e legislative - promesse dalla Anez per calmare le acque - e la questione del Tribunale elettorale. In un rimpallo di responsabilita', il governo accusa il Parlamento per la mancata convocazione di una sessione dedicata all'approvazione della nuova legge elettorale, che fissi al piu' presto la data del voto. In un ultimatum all'assemblea legislativa, l'esecutivo ad interim ha dato due giorni di tempo per riunirsi e sbloccare la situazione.

In questo clima di violenza per le strade, scambio di accuse e stallo istituzionale, ha preso il via il dialogo mediato dalla Chiesa cattolica, che dovrebbe far sedere attorno allo stesso tavolo forze politiche e esponenti della societa' civile. "La situazione non e' facile. Finora non siamo riusciti a far sedere tutte le parti insieme. L'ex presidente ha un ruolo importante e ha ancora una forte influenza qui. Molte cose dipendono da lui per andare avanti. Dicendosi preoccupati per il Paese, in realta' molti politici sono preoccupati per la propria sicurezza e i propri interessi" ha riferito monsignor Eugenio Scarpellini, vescovo della diocesi di El Alto, facilitatore del dialogo tra il governo e il partito Movimento al socialismo (Mas) di Morales. Dall'esilio, a far sentire la sua voce e' l'ex vice presidente lvaro Garci'a Linera. In un'intervista a The Guardian riconosce gli errori commessi da Morales durante i suoi 14 anni di governo, ma il suo esilio forzato non e' altro che un "contraccolpo razzista", un golpe anti-indigeno da parte delle forze di destra.