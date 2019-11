Bougainville Stato più giovane? Referendum indipendenza da Papua Nuova Guinea

Presto la remota isola di Bougainville potrebbe diventare il 197mo stato sovrano del mondo. Sabato 23 novembre i suoi 207 mila aventi diritto sono chiamati alle urne per un referendum sull'indipendenza. Dal 1975 Bougainville e' parte dello Stato della Papua Nuova Guinea - o Papuasia - ma l'isola del sud-ovest Pacifico ha alle spalle una storia travagliata: secoli di occupazione coloniale, tentativi di indipendenza repressi, una guerra separatista durata 9 anni e un graduale processo di pace. In base agli ultimi sondaggi tre quarti dei votanti opteranno per l'indipendenza mentre gli altri sceglieranno una maggiore autonomia. La votazione avra' inizio il 23 novembre e si concludera' il 7 dicembre. I risultati saranno diffusi entro fine dicembre. A capo della Commissione per il referendum l'ex premier irlandese Bertie Ahern, gia' negoziatore di pace nel conflitto nord irlandese nel 1998. "C'e' un orgoglio palpabile al quale il mondo sta guardando. Credo che il processo sara' credibile, esente da paure e intimidazioni, alimentate in passato dalle armi da guerra" ha dichiarato Ahern. Tuttavia non e' ancora certo che il processo di indipendenza vada a buon fine. Il governo centrale della Papua Nuova Guinea non guarda di buon occhio all'emancipazione di Bougainville. L'isola e' ricca di risorse minerarie - tra cui oro e rame - sfruttate per decenni. Inoltre la sua indipendenza rappresenterebbe un precedente politico pericoloso: una ventina di province della Papuasia potrebbero chiedere a loro volta maggiore autonomia o secessione. Il processo elettorale non e' esente da rischi: il mancato riconoscimento dell'esito delle urne da parte del governo di Port Moresby o un suo tentativo di ritardare l'attuazione della transizione verso la sovranita' potrebbe scatenare una nuovi crisi o peggio ancora un conflitto armato.

La storia di Bougainville e' un susseguirsi di occupazioni straniere: scoperta nel XVIII secolo dall'omonimo esploratore francese, e' poi diventata colonia tedesca parte della Nuova Guinea. Durante la Prima Guerra mondiale l'Australia ne ha preso il controllo, fino al 1975, ad eccezione di una breve occupazione del Giappone durante la Seconda Guerra mondiale. Quell'anno e' diventata una provincia della neo indipendente Papua Nuova Guinea. Poco dopo le autorita' di Bougainville hanno pero' firmato una dichiarazione di indipendenza, tentando di dare vita alla Repubblica delle Salomone Nord; una rivendicazione ignorata dalla Papuasia e dall'Australia. Di fronte a quel rifiuto, nel 1988 i separatisti sono entrati in guerra contro l'amministrazione centrale, conclusa nel 1997 grazie a una mediazione della comunita' internazionale. L'accordo di pace firmato nel 2000 stabiliva il termine del 2020 per convocare un referendum sull'indipendenza. In realta' velleita' indipendentiste sono iscritte nel Dna della popolazione, in reazione ai colonizzatori che si sono succeduti, che hanno trasformato l'isola prima in una maxi piantagione e poi ne hanno sfruttato le risorse minerarie. I locali, vittime di razzismo alimentato dagli occupanti, hanno una forte identita', a cominciare dal colore della pelle, molto piu' scuro rispetto al resto degli abitanti della Papuasia. Per questi motivi gli analisti prevedono una vittoria del 'si'' in favore dell'indipendenza. Con poco meno di 10 mila km2 il nuovo Stato che verrebbe la luce sarebbe poco piu' grande di Cipro e poco piu' piccolo del Libano. Per popolazione sarebbe invece uno degli Stati piu' piccoli al mondo. Per raggiungere l'autosufficienza Bougainville dovra', pero', aspettare alcuni anni ancora, a causa dell'eredita' lasciata dai colonizzatori che hanno sfruttato tutte le sue risorse ma senza ricadute economiche significative per la sua popolazione.

La Cina tifa per l'indipendenza per ampliare la sua influenza nel Pacifico

A guardare con attenzione al processo indipendentista l'ex colonizzatore australiano, principale donatore. Il governo di Canberra ha assicurato che accettera' "qualsiasi soluzione negoziata", ma a Bougainville in molti credono che si opporra' all'indipendenza. Particolarmente interessata ad un nuovo Stato indipendente e' la Cina, che avrebbe gia' inviato una sua delegazione per valutare possibili investimenti, anche nel nuovo porto. Negli ultimi mesi Pechino ha approfondito i suoi rapporti diplomatici con nazioni insulari del Pacifico, tra cui le isole Salomone e Kiribati.