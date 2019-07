Brasile, Bolsonaro nomina suo figlio ambasciatore Usa: "Sa fare gli hamburger"

Brasile: Bolsonaro insiste per figlio amb. Usa, sa cuocere hamburger

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, punta alla nomina di suo figlio, Eduardo, come ambasciatore negli Stati Uniti e continua testardo a ignorare le critiche dell'opinione pubblica che lo accusa di sfacciato nepotismo: "Eduardo e' mio figlio, parla inglese, parla spagnolo, ha una grande esperienza internazionale e sa friggere gli hamburger", ha risposto il capo di Stato ai giornalisti che lo incalzavano sulla questione. Il terzo dei figli di Bolsonaro, 35 anni - l'eta' minima per essere ambasciatore - e' stato il deputato piu' votato in Brasile alle elezioni legislative dello scorso ottobre e ricopre il ruolo di presidente della commissione per gli Affari esteri della Camera dei Deputati.

Brasile: Salvini si rallegra per Bolsonaro jr. ambasciatore in Usa

"Felice che l'amico Eduardo Bolsonaro sia stato indicato come prossimo ambasciatore del Brasile negli Stati Uniti, dall'Italia il nostro abbraccio": cosi' Matteo Salvini su Twitter ha commentato la designazione del terzo figlio del presidente brasiliano per guidare la rappresentanza diplomatica a Washington.