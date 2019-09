Brasile, il piano segreto di Bolsonaro sull'Amazzonia: centrali e autostrade

Centrali idroelettriche, autostrade e tanto altro cemento. Questo è il futuro dell'Amazzonia così come lo immagina il presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Quantomeno stando alle rivelazioni del sito The Intercept, diretto dal giornalista americano Glenn Greenwald, il quale sostiene di essere entrato in possesso di registrazioni di riunioni ufficiali del governo brasiliano nelle quali si sarebbe discusso un piano segreto sul futuro della più grsnde foresta del pianeta.

Il progetto, scrive The Intercept, battezzato Barone di Rio Branco, sarebbe stato preparato dalla segreteria per le questioni strategiche del governo, e "prevede incentivi per grandi lavori pubblici che attraggano popolazioni non indigene di altri regioni del paese, perche' si stabiliscano in Amazzonia e aumentino il contributo del Nord del paese nel Pil nazionale". L'obiettivo di Bolsonaro è di opporsi a quello che percepisce come il pericolo di una penetrazione cinese e all'influenza della Chiesa cattolica e degli ambientalisti.