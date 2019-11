Brasile, il trumpiano Bolsonaro se la fa con Xi: "Cina nel nostro futuro"

Bolsonaro: Cina sempre più parte del futuro del Brasile

La Cina è sempre più parte del futuro del Brasile, ha detto mercoledì il presidente Jair Bolsonaro, sottolinenando un approccio più pragmatico nei rapporti con il più grande partner commerciale del paese latinoamericano. In piedi accanto al presidente cinese Xi Jinping nella capitale brasiliana, Bolsonaro ha affermato di sperare che i due paesi non solo possano aumentare, ma anche "diversificare le nostre relazioni commerciali". "La Cina sta diventando sempre più parte del futuro del Brasile", ha detto Bolsonaro, dopo che i due uomini hanno firmato accordi non vincolanti sui trasporti, servizi e investimenti in vista del vertice dei paesi BRICS.

Il presidente cinese Xi ha fatto eco ai sentimenti positivi, esprimendo la speranza che i due paesi possano "rafforzare il multilateralismo e costruire un'economia mondiale aperta". Il loro incontro - il secondo in altrettanti mesi - è stato uno dei tanti che si terranno a margine dell'incontro annuale dei BRICS che si concentrerà sulla crescita economica e l'innovazione. Il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa partecipano alla due giorni di incontri. Bolsonaro - ardente ammiratore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con il quale condivide il disprezzo per il multilateralismo e l'ideologia di sinistra - è stato messo sotto pressione dalle potenti categorie degli allevatori, del settore agricolo e minerario del Brasile la sua intenzione di rimanere in buoni rapporti proprio con la Cina. Bolsonaro che aveva minacciato di voler chiudere i rapporti con Pechino durante la campagna elettorale dell'anno scorso, quando accusò la Cina di "comprare il Brasile". Il vertice dei BRICS è il primo grande evento internazionale che il presidente del Brasile ospita da quando ha assunto l'incarico a gennaio. Tra le altre cose, Huawei mira con convinzione alla costruzione della rete 5G brasiliana.