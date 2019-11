Brasile: Lula potrebbe lasciare carcere dopo sentenza Corte Suprema

La Corte Suprema brasiliana ha deciso di eliminare la norma che impone il carcere ai condannati se questi perdono il primo ricorso in appello, stabilendo che le manette non possono scattare prima che siano stati espressi tutti i gradi di giudizio. La sentenza potrebbe portare alla scarcerazione, tra gli altri, dell'ex presidente Luiz Ignacio Lula, condannato per tangenti. Lula è stato chiuso in carcere nel luglio del 2018 per scontare una condanna a 8 anni e 10 mesi. Lula, il primo presidente operaio, ha guidato il Brasile dal 2003 al 2010.