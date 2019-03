Brexit, bomba Trump sull'Europa: "Pronto accordo su larga scala con Londra"

Brexit: Trump, futuro accordo con Gb ha potenziale illimitato

Mentre Londra si dibatte per uscire dall'impasse sulla Brexit, il presidente americano, Donald Trump, ha celebrato il potenziale illimitato di un accordo futuro con il Regno Unito.

"La mia amministrazione non vede l'ora di negoziare un accordo commerciale su larga scala con la Gran Bretagna. Il potenziale e' illimitato!", ha twittato di prima mattina l'inquilino della Casa Bianca. Ieri il Parlamento britannico ha votato per evitare l'uscita senza accordo mentre per stasera e' prevista la votazione su una prossibile proroga della Brexit.

Dazi: Trump minaccia gravi conseguenze se Ue non negozia accordo

Il presidente Usa, Donald Trump, ha minacciato "gravi" conseguenze per l'Ue se Bruxelles non negozia un accordo commerciale con il suo Paese. "Se non ci parlano, prenderemo misure che saranno gravi economicamente e imporremo tariffe su numerosi prodotti che entrano negli Stati Uniti, ha dichiarato il presidente repubblicano. "L'Unione europea ci tratta molto, molto ingiustamente", ha aggiunto.