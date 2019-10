Brexit, Boris Johnson al Super Saturday. Emendamento pro rinvio e ritiro voto?

Oggi è il "Brexit super saturday", come viene ribattezzato dai quotidiani britannici. Riunito per la prima volta di sabato dopo 37 anni, il Parlamento di Westminster dovrà pronunciarsi in giornata sul nuovo accordo raggiunto a Bruxelles per uscire dall'Ue. Alla testa di un governo di minoranza, il primo ministro conservatore Boris Johnson è stato finora regolarmente sconfitto in aula e non è certo di avere la maggioranza necessaria per approvare l'accordo. Intanto per oggi è prevista una grande manifestazione per chiedere un secondo referendum.

BREXIT: PREVISIONI BBC SU VOTO ACCORDO, 310 SI', 302 NO, 27 ANCORA INDECISI

Pur nel'imprevedibilità dell'esito di questa giornata straordinaria a Westminster, la Bbc prova ad azzardare qualche previsione. Secondo l'emittente britannica, a favore dell'accordo per la Brexit del premier Boris Johnson potrebbero votare 310 deputati, con 302 contrari. Gli indecisi sarebbero ancora 27 ed è chiaramente da loro che dipenderà tutto.

Brexit: media, se passa emendamento pro-rinvio governo ritira voto

Se a Westminster passa l'emendamento promosso da Oliver Letwin a favore di un rinvio, il governo britannico ritirera' il voto sul nuovo accordo sulla Brexit raggiunto dal premier britannico Boris Johnson con l'Ue, e lo ripresentera' lunedi' mentenendo l'obiettivo di uscire il 31 ottobre. E' quanto hanno riferito fonti di Downing Street rilanciate dai media britannici. Secondo una fonte anonima di Downing Street, citata dal redattore politico del Sunday Times, Tim Shipman, "un voto a favore di Letwin e' un voto per il rinvio e i deputati verranno rimandati a casa. Il governo non negoziera' un rinvio: continueremo a sostenere che Regno Unito e Ue dovrebbero respingere un rinvio e obbligare i deputati a scegliere tra questo accordo e il no-deal". Per la giornalista della Bbc, Laura Kuenssberg, se succedera' questo, il voto sull'accordo sara' rinviato a lunedi' prossimo. L'emendamento di Oliver Letwin, ammesso al voto dallo speaker John Bercow, rinvia la piena approvazione dell'accordo per la Brexit fino a quando tutta la legislazione associata non sara' approvata, anche dopo il 31 ottobre. Una mozione che punta a evitare una possibile imboscata dei falchi Brexiteer che potrebbero approvare l'accordo, rimuovendo quindi le condizioni per l'applicazione del Benn Act (la legge anti-no deal approvata il mese scorso), per poi bocciare la seguente legge sull'uscita dall'Ue, costringendo cosi' il Paese a una Brexit senza accordo il 31 ottobre.

Brexit: Corbyn, votare oggi non portera' a uscita, serve referendum

"Votare oggi non portera' alla Brexit, il popolo dovrebbe avere ultima parola". Cosi' il leader dei laburisti, Jeremy Corbyn, si e' espresso ai Comuni, bocciando l'accordo sulla Brexit raggiunto dal premier britannico Boris Johnson con l'Ue. "Capisco completamente la frustrazione e la fatica nel Paese e in questa Camera ma semplicemente non possiamo votare per un accordo che e' anche peggio di quello respinto da questa Camera tre volte", ha aggiunto.

Brexit: Snp, accordo peggiore di quello May, scozzesi non lo votino

Il nuovo accordo sulla Brexit raggiunto dal premier britannico Boris Johnson con l'Ue e' "peggiore" di quello che aveva trovato Theresa May e lascera' la Scozia "fregata". Per questo, nessun deputato scozzese dovrebbe votarlo. Cosi' Ian Blackford, leader del Partito nazionalista scozzese (Snp) a Westminster, ha bocciato l'intesa raggiunta da BoJo, esortando a rigettarlo. "Il premier ha fatto capire che non e' interessato in discussioni significative con l'Snp o il governo scozzese. A lui e ai suoi compari a Downing Street non interessa della Scozia".

Brexit: Lib-Dem, BoJo evita referendum perche' sa che perdera'

Per il Regno Unito e' tempo di un nuovo referendum, e' quello che chiede il popolo, come dimostrano le manifestazioni di massa indette per il pomeriggio fuori dal Parlamento a Londra. Lo ha sottolineato la leader dei Lib-Dem, Jo Swinson, sostenendo che il premier Boris Johnson respinge un nuovo voto popolare perche' sa che perderebbe. Per Swinson, l'intesa raggiunta da BoJo con l'Ue e' "un cattivo accordo" che stabilisce un confine nel mar d'Irlanda e danneggera' l'economia britannica peggio di una crisi finanziaria.

BREXIT: NORDIRLANDESI DUP CONFERMANO NO AD ACCORDO

Confermando quanto già annunciato negli ultimi due giorni, gli unionisti nordirlandesi del Democratic Unionist Party hanno confermato la loro contrarietà all'accordo per la Brexit negoziato dal premier Boris Johnson. Prendendo la parola nell'aula dei Comuni, il capogruppo Nigel Dodds ha invitato i deputati a "leggere i dettagli" dell'accordo relativi all'Irlanda del Nord e ha ricordato a Johnson la promessa che non avrebbe mai accettato una frontiera doganale nel Mare d'Irlanda, come invece contenuta nell'accordo.