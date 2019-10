Brexit, sondaggio choc per Corbyn. I Tory di Johnson avanti di 17 punti

Vantaggio record per i conservatori di Boris Johnson sui laburisti di Jeremy Corbyn in vista delle elezioni britanniche del 12 dicembre secondo un ultimo sondaggio Ipsos Mori, realizzato peraltro per l'Evening Standard diretto dall'ex ministro Tory George Osborne. Il partito del premier e' dato al 41% (+8%), il Labour fermo al 24. Seguono i LibDem di Jo Swinson, che Ipsos premia piu' di chiunque ma da' comunque in calo dal 23 al 20% e quindi il Brexit Party di Farage, pure in discesa al 7. Altre rilevazioni danno scarti piu' ridotti.

Stando sempre all'indagine dell'istituto Ipsos Mori, Boris Johnson risulta essere l'unico leader britannico con una percentuale di consensi superiori ai dissensi (46% contro 42). Mentre Jeremy Corbyn si ferma ad appena un 15% di consensi personali, preceduto anche da Nigel Farage al 22 (ma con un 52% di opinioni ostili) e seguito dalla liberaldemocratica Jo Swinson al 12. Interpellato oggi al riguardo, Corbyn ha tuttavia notato come nel Regno Unito non vi sia il presidenzialismo e il voto non riguardi lui come persona. Il think tank pro Ue 'Best for Britain' lancia intanto una campagna a favore del cosiddetto "voto tattico" in una serie di collegi in bilico, nella speranza di riuscire a impedire ai conservatori di Johnson di arrivare alla maggioranza assoluta di 325 seggi nella prossima Camera dei Comuni.



Se questa strategia - giocata tenendo presente il sistema maggioritario uninominale secco in vigore nel Regno - funzionasse, i Tory si potrebbero fermare secondo 'Best of Britain' a 309 seggi, con il Labour 234, mentre i LibDem potrebbero salire a 39 (dai 12 del 2017, divenuti 19 grazie alla cooptazione di alcuni transfughi conservatori e laburisti anti Brexit) e gli indipendentisti scozzesi dell'Snp (il cui consenso e' concentrato in Scozia) a oltre 40. Il quadro potrebbe diventare cosi' quello di un Hung Parliament, un Parlamento frammentato, con una striminzita maggioranza potenziale di coalizione anti-Brexit multicolore. Il modello viene pero' contestato da piu' parti, visto che il think tank suggerisce di votare ad esempio candidati LibDem in 4 collegi laburisti uscenti di Londra, dove in effetti il partito di Jo Swinson due anni fa era rimasto molto indietro. Con l'effetto di poter in effetti consegnare secondo il Labour quei collegi proprio ai candidati Tory di Johnson.