Brexit, Theresa May: "Andare oltre litigi e uscire da Ue come Paese unito"

Brexit: May, andare oltre litigi e uscire da Ue come Paese unito

"Andiamo oltre i litigi, oltre l'asprezza del dibattito e andiamo fuori dalla Ue come un Paese unito, pronto a fare del suo futuro un successo". Lo ha detto la premier britannica Theresa May, in un discorso a Grimbsy, nel Lincolnshire, zona che ha votato a favore della Brexit. "La Brexit non appartiene ai deputati in Parlamento, ma a tutto il Paese", ha continuato, citata da Sky News, "appartiene alle persone che hanno votato a suo favore e che vogliono vederla applicata, in modo che tutti possiamo procedere verso un futuro prospero".

"Questo futuro", ha sottolineato May, "appartiene anche a quelli che hanno votato contro la Brexit e che si aspettano che i politici raggiungano un compromesso ragionevole per riportare il nostro Paese di nuovo unito". La premier - il cui discorso oggi e' stato presentato dai media britannici come l'ultimo appello sia all'Ue che al Parlamento per assicurarsi un accordo in tempo per l'uscita dall'Unione prevista per il 29 marzo - ha anche ribadito che la Brexit "non influenzera' il nostro impegno" per il rispetto dell'Accordo del Venerdi' Santo.