Brexit, Ue apre al rinvio al 2021. Theresa May cancella il voto sull'accordo

Brexit: Guardian, Ue apre a rinvio fino al 2021

Fonti Ue hanno riferito al Guardian che la Brexit potrebbe essere rinviata fino al 2021. Lo scrive il quotidiano britannico che cita alti funzionari di Bruxelles, secondo cui i leader dell'Ue "sono propensi per un'estensione che possa garantire un periodo soddisfacente per risolvere i problemi in sospeso". "Un'estensione di 21 mesi avrebbe senso in quanto coprirebbe il periodo di bilancio dell'Ue e faciliterebbe le cose", aggiunge la fonte.

Brexit: May "nessun voto questa settimana, ci sara' il 12 marzo"

La premier britannica, Theresa May, ha dichiarato che non ci sara' un voto sulla Brexit questa settimana e ha promesso che la votazione a Westminster sulla sua proposta per lasciare l'Ue si terra' il 12 marzo. Lo riferiscono i media britannici. "Non ci sara' un voto significativo in Parlamento questo settimana ma ci assicureremo che si svolga il 12 marzo", ha riferito ai giornalisti durante il suo viaggio verso l'Egitto per il summit tra Ue e Lega araba.