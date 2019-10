Geopolitica

Martedì, 29 ottobre 2019 - 21:51:00 Brexit, vittoria per Boris Johnson: via libera a elezioni il 12 dicembre Il primo ministro del Regno Unito riesce a imporre le elezioni anticipate e ha anche la meglio sulla data: non il 9 ma il 12 dicembre. Piange anche Farage

Brexit: voto Camera Comuni, via libera a elezioni 12 dicembre La Camera dei Comuni britannica ha dato il suo via libera alla legge volta a convocare il 12 dicembre le elezioni anticipate in Gran Bretagna, legge presentata dal governo guidato da Boris Johnson. Grazie anche all'assenso delle opposizioni, dopo giorni di dura battaglia parlamentare, la legge e' passata con una larghissima maggioranza: 438 voti a favore e 20 contro. Completato l'iter parlamentare, gli ultimi passaggi sono previsti nei prossimi giorni alla Camera dei Lord. Seguiranno la firma della regina (il "Royal Assent") e lo scioglimento del Parlamento. Bocciato l'emendamento per il voto il 9 dicembre. Ecco perché conta I deputati di Westminster hanno respinto un emendamento laburista che intendeva fissare al 9 dicembre la data delle elezioni anticipate di cui si sta discutendo la convocazione. L'emendamento è stato bocciato con 315 voti contro 295. La notizia è fondamentale anche per quanto riguarda la data. Secondo i calcoli dei tempi delle leggi, infatti, votare il 9 dicembre avrebbe significato che l'accordo di Johnson sulla Brexit con l'Ue non sarebbe stato possibile da approvare e dunque tutte le strade, compreso un referendum bis, sarebbero state possibile. Con la data del 12 dicembre, invece, Johnson può provare a fare l'en plein e far passare l'accordo sulla Brexit prima di andare a raccogliere con le elezioni, tra l'altro rendendo di fatto innocuo il Brexit Party di Nigel Farage.