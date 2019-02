Canada: Trudeau in crisi, lascia il suo principale consigliere

Il principale consigliere politico del premier canadese, Justin Trudeau, si e' dimesso dal gabinetto per potersi "difendere" dalle accuse di essere coinvolto in uno scandalo di corruzione. Gerald Butts, ritenuto l'eminenza grigia e artefice della vittoria di Trudeau, ha annunciato le sue dimissioni in una dichiarazione in cui ha negato di essere intervenuto per evitare un processo alla societa' Snc-Lavalin, implicata in un vasto scandalo di corruzione in Libia.

Trudeau nei guai in vista delle elezioni legislative di ottobre

Il caso rappresenta la peggior crisi politica in Canada da quando e' in carica Trudeau e sta pericolosamente minando il suo partito Liberale, a pochi mesi dalle elezioni legislative di ottobre. Secondo il quotidiano Globe and Mail, il gabinetto del premier ha esortato Judy Wilson-Raybould, allora ministra della Giustizia a intervenire nel caso per fare in modo che i procuratori arrivassero a un accordo con SNC-Lavalin, il gigante di ingegneria canadese, per evitare un processo lungo e potenzialmente devastante. Il quotidiano di Toronto - che ha pubblicato le rivelazioni un paio di settimane fa - ha scritto inoltre che la ministra Wilson-Raybould avrebbe ignorato le indicazioni del gabinetto e questo le sarebbe costato la degradazione al ministero degli Affari dei veterani. "Nego categoricamente le accuse secondo cui io, o qualche altro membro del gabinetto, avrei tentato di influenzare la signora Wilson-Raybould. Noi rispettiamo il suo ruolo di procuratore generale", ha spiegato Butts nella sua lettera di dimissioni. Sul caso e' intervento anche il premier Trudeau: "Gerald Butts ha servito il nostro governo - e il nostro Paese - con integrita', saggezza e dedizione, e voglio ringraziarlo per il suo servizio e l'immancabile amicizia", ha scritto su Twitter.