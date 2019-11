Cile, audio choc del capo della Polizia:"Impunità per gli abusi sui rivoltosi"

Cile: un audio del capo della polizia diventa un caso politico

Un audio trasmesso mercoledì sui social network in cui il direttore dei Carabineros de Chile ha promesso l'impunità agli agenti accusati di abusi durante le manifestazioni di questi giorni ha suscitato ogni tipo di reazioni nel governo, nell'opposizione e nelle organizzazioni sociali. "Ci sono alcune cose che voglio dirvi: avete tutto il sostegno e l'appoggio di questo direttore generale. Come posso provarlo? Nessuno verrà allontanato con la procedura di polizia. Anche se mi costringono, non ho intenzione di farlo", ha detto l'alto comando, Mario Rozas. Il corpo di sicurezza ha riconosciuto mercoledì la veridicità dell'audio, che è stato registrato martedì sera, ma in una nota ha spiegato che le dichiarazioni di Rozas sono decontestualizzate e che l'istituzione "non protegge la commissione di crimini o l'impunità". Il sottosegretario dell'interno, Rodrigo Ubilla, ha espresso il suo sostegno all'alto comando e agli agenti che hanno tutto il suo sostegno "nell'ambito legale, nell'ambito normativo".

I carabineros sono finiti sotto accusa per il modo in cui intervengono durante le manifestazioni, in cui spesso usano gas lacrimogeni, camion per il lancio dell'acqua, pellet (proiettili di gomma). La rivolta sociale in Cile, iniziata il 18 ottobre con l'aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana e diventato rivolta popolare contro il governo e il modello economico ereditato dalla dittatura di Augusto Pinochet (1973-1990), ha già lasciato 20 morti sul campo e migliaia di feriti e detenuti. Il pubblico ministero ha perseguito 14 carabineros per presunte torture, mentre l'Istituto nazionale dei diritti umani (INDH), un'entità statale autonoma, ha intentato più di 300 cause per abusi della polizia. Diverse missioni internazionali si trovano nel paese per indagare sulla repressione e l'ONU ha chiesto al corpo di sicurezza di smettere di usare proiettili di gomma arbitrari nelle manifestazioni di protesta, poiché questi proiettili pur non letali hanno causato lesioni oculari a circa 200 persone, la maggior parte delle quali molto gravi.

Il direttore dell'INDH ha detto mercoledì scorso che "le parole del direttore generale dei Carabineros non possono significare un appello all'impunità" e ha detto che "la legge si applica a tutti allo stesso modo. "L'11 novembre, come Istituto, ci siamo incontrati con il Controllore Generale della Repubblica, Jorge Bermúdez, proprio per chiedere la massima celerità e trasparenza nelle procedure amministrative delle indagini sommarie all'interno del corpo dei Carabineros", ha aggiunto. L'opposizione, da parte sua, ha chiesto al presidente Sebastián Piñera il licenziamento del comandante e quello del sottosegretario Ubilla. "Chiediamo che il governo intervenga e si impegni a favore dei diritti umani rimuovendo questi due funzionari dalle loro funzioni per il bene del Cile", ha esortato la coalizione del Broad Front, che riunisce diversi partiti di sinistra.