Cile proteste: almeno 15 morti, Pinera presenta piano di riforme

CILE: DUE GIORNI DI SCIOPERO GENERALE, 'NO A PACE SOCIALE CON LA FORZA'

Un gruppo di una ventina di organizzazioni sindacali e non ha proclamato per domani e giovedì uno sciopero generale in Cile dove sono almeno 15 i morti durante le manifestazioni scoppiate venerdì scorso per protestare contro l'aumento del prezzo del biglietto della metropolitana. "La rivolta sociale ha messo in luce la rabbia e il malcontento per le politiche degli ultimi decenni", si legge in un comunicato rilanciato dai media locali. Le organizzazioni contestano il governo e le Forze Armate, accusati di voler "imporre la 'pace sociale' con la forza". Le autorità sono accusate di "tenere paralizzato il Paese", di "non ascoltare le ragioni della protesta".

Cile, Pinera presenta piano riforme e si scusa:"non avevo capito"

In un discorso ai cileni dal palazzo della Moneda il presidente cileno Sebastian Pinera ha fatto pubblico mea culpa ("chiedo perdono") per non aver compreso per tempo il malessere sociale del suo Paese alla base delle proteste di piazza e dei disordini degli ultimi giorni, preannunciando un decalogo di riforme economico-sociale "che ascoltano le richieste della genete" e puntano a "ristabilire rapidamente la normalità" nel Paese. Garanzie per l'accesso alle prestazioni sanitarie e ai farmaci, aumento dei salati minimi e soprattutto aumento delle pensioni sono fra i punti principali della "agenda sociale di unità nazionale" prospettata da Pinera ai cileni.