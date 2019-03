Cina, nel 2019 nuovo aumento delle spese militari. Video

Cina: aumento "appropriato e ragionevole" spese militari nel 2019

La Cina prevede un "aumento appropriato e ragionevole" delle proprie spese militari per il 2019, per salvaguardare la sicurezza nazionale. Lo ha dichiarato oggi il portavoce dell'Assemblea Nazionale del Popolo, il parlamento cinese, alla vigilia dell'inizio dei lavori. "Le limitate spese per la Difesa della Cina puntano a salvaguardare la sovranita' e la sicurezza cinesi e l'integrita' territoriale. Non pongono una minaccia ad altri Paesi", ha detto Zhang Yesui, in conferenza stampa.

Lo scorso anno il budget destinato alla Difesa e' stato di 1110 miliardi di yuan (144,8 miliardi di euro) in aumento dell'8,1% rispetto al 2017: un aumento pari a circa l'1,3% del prodotto interno lordo cinese, ha detto Zhang, ex ambasciatore a Washington, contro oltre il 2% di "alcuni grandi Paesi sviluppati". L'aumento del 2019 segue un trend ben preciso negli ultimi anni, con la Cina impegnata nel migliorare a livello tecnologico il proprio esercito sia di terra, sia di mare che di aria. I teatri più impegnativi sono in particolare il mar Cinese meridionale, dove la tensione con gli Stati Uniti e gli altri attori regionali è in aumento, ma anche il fronte occidentale.