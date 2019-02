Africa: sviluppo, libero scambio, futuro del cibo. Con l'aiuto della Cina

L'Africa può portare sviluppo. La Cina lo ha capito da tempo. E non a caso Pechino investe da parecchio nel continente. Uno dei paesi che ha ricevuto più benefici dalla presenza cinese è l'Etiopia, paese coinvolto in un grande rinnovamento che ha portato alla presidenza Abiy e alla storica pace con la vicina Eritrea dopo una guerra decennale. La crescita del Pil reale in Etiopia migliorerà dal 7,7% nel 2018 all'8,2% nel 2019 e nel 2020, grazie all'espansione dell'industria e dei servizi e alla ripresa del settore agricolo. Lo afferma un rapporto della Banca africana di sviluppo. "Il continuo sviluppo delle zone industriali stimolerà la crescita industriale e l'agricoltura trarrà beneficio dagli investimenti in fertilizzanti, irrigazione e miglioramento delle sementi", si legge nel rapporto African Economic Outlook del 2019.

Nelle scorse settimane il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, ha visitato l'Etiopia da dove ha rinnovato l'impegno di Pechino di investire nel Paese per aiutare ad alzare il volume dello sviluppo interno. I rapporti tra l'Africa e la Cina sono molto stretti, come dimostra un'intervista realizzata da CCTV+ (la video news agency leader in Cina) ad Akinwumi Adesina, presidente dell'African Development Bank. Intervista realizzata proprio ad Addis Abeba, la capitale etiope.

"Penso davvero che l'Africa abbia un enorme potenziale, ma non possiamo mangiare quel potenziale: dobbiamo attrarre investimenti nel nostro continente. L'Africa dovrebbe implorare lo sviluppo, dovrebbe svilupparsi alle sue condizioni attraendo investimenti e questo è il nostro lavoro presso la banca africana di sviluppo", ha dichiarato. "L'Africa perde 53 miliardi di dollari all'anno per l'immobilismo e la malnutrizione: è un costo troppo alto, dobbiamo cambiare quella traiettoria ", ha detto Adesina a CCTV+.

"Dobbiamo iniziare a guardare all'interno, siamo una popolazione che è molto grande, la classe media sta crescendo rapidamente nel continente e quindi il lancio dell'area continentale di libero scambio è davvero eccitante. La nostra zona di libero scambio è stata creata negli anni '40, e quindi dobbiamo continuare a commerciare di più tra noi ", ha detto il capo dell'AfDB. "Ecco perché l'AfDB sta investendo massicciamente su come realizzarlo investendo massicciamente in infrastrutture, in energia, stiamo investendo 12 miliardi di dollari nel settore Agricoltura: avremo il 65 per cento di tutta la terra arabile rimasta per nutrire il mondo entro il 2050", ha detto. Adesina ha aggiunto che ciò che l'Africa fa in termini di agricoltura potrebbe determinare il futuro del cibo in tutto il mondo. E la CIna lo ha capito.