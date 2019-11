Cina, Alibaba Double Eleven 2019: fatturato un miliardo in un minuto

Cina: al via giornata shopping online, venduto un mld in un minuto

In un solo minuto il gigante dello shopping online cinese, Alibaba, ha ricevuto ordini per un miliardo di dollari in occasione del Single Day, la giornata dedicata allo shopping dell'11.11 iniziata a mezzanotte (le 17 in Italia). Appena scattate le offerte del "black friday" cinese, milioni di cinesi hanno iniziato ad acquistare compulsivamente e Alibaba ha avviato il conteggio degli ordini, con l'obiettivo di battere i record delle vendite su Internet in un solo giorno. Solo nei primi cinque minuti, prodotti del valore di 4,3 miliardi di dollari sono stati venduti su piattaforme come Taobao o T-Mall.

L'obiettivo e' di battere i 30,649 miliardi di dollari venduti in un giorno dell'anno scorso, una cifra che dovrebbe essere raggiunta con sempre piu' utenti Internet in Cina e persone che acquistano online. Secondo gli ultimi risultati trimestrali del Gruppo Alibaba pubblicati all'inizio di novembre, i consumatori attivi annuali in Cina hanno raggiunto 693 milioni, il 15,3% in piu' rispetto all'anno prima. Il festival dello shopping e' stato inaugurato nel 2009 con la partecipazione di soli 27 negozi e una raccolta di soli 52 milioni di yuan. La giornata attuale vale 2,5 volte le vendite di Black friday e Cyber monday americani messi insieme.