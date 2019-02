Cinafrica, Pechino estende la sua presenza in Angola e lancia lo sviluppo

La Cina continua a estendere la sua presenza in Africa. Una presenza che spesso e volentieri è in grado di portare investimenti, sviluppo e stabilità. Chi pensa che la presenza di Pechino si limiti all'Africa orientale si sbaglia. Uno dei paesi con il quale Pechino ha il rapporto più stretto è infatti l'Angola, sulla costa Sud Occidentale del continente.

71 PROGETTI APPROVATI NEL 2018 PER 502 MILIONI DI DOLLARI

Per il 2018 la Cina si conferma infatti il più grande investitore in Angola, stando ai dati della Investment and Export Promotion Agency (AIPEX) of Angola. L'agenzia ha approvato 71 progetti per un valore di circa 502 milioni di dollari tra il marzo e il dicembre dell'anno appena trascorso. E le prospettive sono di ulteriore crescita, con il numero di progetti che dovrebbe aumentare ancora di più.

SI PUNTA SULLE ENERGIE RINNOVABILI

"Sfortunatamente, le province costiere hanno infrastrutture di qualità molto maggiore rispetto al resto del paese", dichiara a CCTV+ Licini Contreiras, presidente dell'Aipex. "Parlo di energia, idroelettrica, strade, infrastrutture e ospitalità. Dobbiamo provare a migliorare la situazione anche nelle altre province". In questo senso possono essere d'aiuto gli investimenti cinesi che potrebbero concentrarsi anche sulle energie rinnovabili, settore sul quale ci sarà un forum imprenditoriale nella prima metà del 2019.