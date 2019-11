Cina, banca centrale taglia i tassi di interesse: prima volta dal 2015

Cina: banca centrale taglia tasso di interesse, prima volta da 2015

La banca centrale cinese ha abbassato il tasso di interesse che applica ai prestiti a breve termine alle banche commerciali per aiutare l'economia. Il tasso di interesse a 7 giorni è stato abbassato dal 2,55% al 2,50%. E' la prima volta dal 2015 che il Pboc effettua un taglio dei tassi. L'economia cinese è in forte rallentamento a causa del braccio di ferro tariffario con gli Stati Uniti. Gli analisti non escludono altre misure di allentamento monetario a breve.