Cina, pressioni su Taiwan col cinema. Alle star: "Boicottate Oscar di Taipei"

Pechino a star cinesi, "Boicottate Oscar Taiwan"

Quando la cultura diventa un'arma diplomatica sulla quale fare leva per esercitare pressioni politiche. Emblematico di questa strategia l'ordine dato dall'Agenzia statale cinese del cinema a registi ed attori cinesi: boicottare la 56ma edizione dei 'Golden Horse Awards', gli Oscar cinesi e asiatici, che si svolgono a Taiwan. Una mossa sulla scia del deteriorarsi dei rapporti bilaterali tra Pechino e lo stato insulare che rivendica la sua sovranita' dalla Cina continentale. In altre parole alle star del cinema continentale e' vietato partecipare alla cerimonia di premiazione annuale dei 'Golden Horse Awards', in agenda per il 23 novembre a Taipei. L'agenzia cinese non ha fornito alcuna spiegazione al boicottaggio della premiazione, ma la misura giunge dopo l'ultima escalation di tensione. La Cina ha infatti chiesto la "cancellazione immediata" di una proposta di vendita di armi da parte degli Stati Uniti a Taiwan, criticando Washington per non aver aderito alla politica di "Una sola Cina", in base alla quale i Paesi devono riconoscere e avere legami formali solo con la Cina, non con Taiwan. La decisione di vietare la partecipazione ai premi viene vista come l'ultima mossa di Pechino per fare pressione su Taiwan a seguito dell'accordo sulle armi. La scorsa settimana Pechino ha gia' annunciato la sospensione dei permessi di viaggio verso Taiwan per i singoli cittadini.

"Il boicottaggio e' ingiusto per il popolo cinese oltre a essere inutile a scambi positivi tra le due parti" ha reagito il portavoce della presidenza taiwanese, Ting Yun-kung. "Questo incidente dimostra che la Cina continentale interferisce politicamente negli scambi culturali" sottolinea un comunicato diramato dal Consiglio degli Affari politici di Taipei. Il 'Golden Horse Awards', istituito nel 1962, e' considerato uno degli eventi di lingua cinese piu' prestigiosi nel mondo. In passato attori e film della Cina continentale hanno partecipato e vinto numerosi premi. L'edizione dello scorso anno era stata segnata da forti polemiche dopo che diversi partecipanti hanno utilizzato l'evento come piattaforma per esprimere opinioni politiche. In particolare ad accendere la miccia e' stato il discorso pronunciato dal regista 36enne di Taiwan Fu Yue took, vincitore del premio per il miglior documentario, che ha apertamente chiesto il riconoscimento dell'indipendenza del territorio insulare - autonomo dalla fine della guerra civile nel 1949 - invece considerato da Pechino come territorio "ribelle" in attesa della sua unificazione. A far precipitare le relazioni tra Pechino e Taipei l'elezione nel 2016 del presidente Tsai Ing-wen il cui partito rifiuta l'idea che Taiwan sia parte di "Una sola Cina". Da allora i vertici comunisti cinesi hanno interrotto le comunicazioni ufficiali, intensificato le esercitazioni militari, aumentato le pressioni economiche sull'isola e cercato di recuperare gli alleati diplomatici di Taiwan. Come se non bastasse, lo stesso 23 novembre, nella citta' costiera cinese di Xiamen la maggior parte delle stelle del cinema cinese dovrebbe sfilare sul red carpet del 'China's Golden Rooster Awards', un evento sicuramente meno prestigioso al livello internazionale ma che gode del pieno sostegno del Partito Comunista. Per la prima volta in 57 anni i 'Golden Horse Awards' hanno un futuro incerto, indebolendo la storica risposta dell'industria del film in lingua cinese agli Oscar statunitensi. Un tempismo non proprio opportuno in piena guerra dei dazi tra Washington e Pechino.