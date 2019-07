Cina, accesso militare a una base navale in Cambogia (che smentisce)

Cina: accordo segreto con la Cambogia per accesso militare a base navale

Pechino inizia a espandere la sua presenza militare in giro per il mondo. Almeno secondo alcune notizie non confermate di queste ore, secondo le quali la Cina avrebbe raggiunto un accordo segreto con la Cambogia per l'utilizzo da parte delle proprie Forze Armate di una base navale del Paese del sud-est asiatico. A sostenerlo il Wall Street Journal, che cita funzionari statunitensi e altri alleati a conoscenza della situazione, secondo cui l'accordo prevede accesso esclusivo alla Cina a una parte della base navale di Ream, sul golfo della Thailandia. L'accordo - firmato la scorsa primavera ma la cui esistenza è negata da funzionari cinesi e cambogiani - servirebbe alla Cina per acquisire potere nelle rivendicazioni territoriali con gli altri Paesi che si affacciano sul Mare cinese meridionale e aumenterebbe la presenza militare cinese a livello internazionale.

La Cambogia nega: "Solo fake news"

Un portavoce del governo cambogiano citato dal quotidiano Usa, Phay Siphan, ha definito la vicenda "fake news". Secondo una bozza dell'accordo visionata da funzionari statunitensi, la Cina potrebbe usare la base per 30 anni con rinnovi automatici della concessione ogni dieci anni, dopo la scadenza. Pechino avrebbe il diritto di spiegare personale militare e di tenere armamenti e navi da guerra. La Cina si impegna anche a costruire due nuovi moli a Ream e potrà regolare l'accesso alla parte controllata in base all'accordo. Lo stesso primo ministro della Cambogia, Samdech Techo Hun Sen, ha negato: "Questa è la peggiore notizia "inventata" contro la Cambogia. Non esiste una storia del genere perche' la presenza di una base militare straniera e' contraria alla Costituzione della Cambogia", ha dichiarato Hun Sen in un'intervista esclusiva con "Fresh News". "Perché la Cambogia dovrebbe avere bisogno della presenza di militari cinesi sul suo territorio?", ha sottolineato Hun Sen. "Non abbiamo mai nemmeno discusso di questo con i leader cinesi, per non parlare della firma dell'accordo. Dovrebbero smettere di usare notizie false sulla presenza di forze armate cinesi nel territorio della Cambogia per fare una campagna contro di noi", ha dichiarato il primo ministro cambogiano.

L'importanza strategica della Cambogia nella sfida sul mar cinese meridionale

Gli Usa sono "preoccupati che qualsiasi passo da parte del governo cambogiano di invitare una presenza militare straniera in Cambogia" possa turbare la pace e la stabilità regionale, ha commentato una portavoce dell'Ambasciata statunitense a Phnom Penh, Emily Zeeberg. Negli ultimi anni, sono aumentate le installazioni militari cinesi nel Mare cinese meridionale su isole contese con altri Paesi della regione e con il nuovo accordo Pechino aumenterebbe la propria influenza sulla Cambogia, il Paese generalmente considerato piu' vicino alla Cina tra quelli del sud-est asiatico, e interessato da forti investimenti cinesi. L'ultimo avvertimento degli Stati Uniti alla Cina riguardante la presenza cinese nell'area risale a domenica, quando la portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Mortan Ortagus, ha accusato Pechino di minacciare la stabilita' del mercato energetico regionale con "ripetute azioni provocatorie per lo sviluppo di petrolio e gas offshore di altri Paesi che li rivendicano".

L'espansione marittima (e terrestre) dell'esercito cinese

La base navale cambogiana si aggiungerebbe all'altra base all'estero che la Cina gia' detiene, a Gibuti, nel corno d'Africa, inaugurata ufficialmente nel 2017, in occasione del novantesimo anniversario dalla fondazione dell'Esercito di liberazione popolare cinese. Senza contare le voci, anch'esse mai confermate, su altre basi nell'Asia centrale.