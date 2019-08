Via della Seta,la Cina sbarca in Sicilia.Accordo col colosso del turismo Ctrip

Dopo il viaggio di Xi Jinping a Palermo lo scorso marzo, coda della visita istituzionale a Roma con la firma del memorandum of understanding sulla Belt and Road Initiative (Via della Seta), la Cina si avvicina alla Sicilia.

TURISMO: LA VIA DELLA SETA DELLA CINA ARRIVA IN SICILIA, ACCORDO CON COLOSSO CTRIP

Un accordo per far conoscere meglio la Sicilia ai turisti cinesi. E' stato siglato a Palermo, fra il colosso del travel cinese Ctrip e Sicindustria. Ctrip e' la piu' grande agenzia di viaggi online dell'Asia e avra' il compito di mostrare ai turisti cinesi le bellezze siciliane. "Abbiamo una grande possibilita' per portare i turisti cinesi nell'Isola - ha spiegato Bo Sun, Chief Marketing Officer di Ctrip -: vantiamo anche una fitta collaborazione con Giappone e Corea, adesso la collaborazione col governo italiano. Siamo molto contenti di iniziare questa attivita' con la Sicilia. Speriamo di portare tanti cinesi in questa bellissima isola". Per il vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese "oggi e' un giorno eccezionale perche' ci misuriamo con uno dei principali tour operator al mondo, 88 miliardi di fatturato muovono un numero eccezionale di viaggiatori cinesi e da parte nostra c'e' tutta l'attenzione per vincere questa scommessa". Un importante aumento dei flussi turistici dalla Cina darebbe alla Sicilia la possibilita' di incrementare l'economia di tutti i settori.

"Abbiamo l'opportunita' di riempire le nostre strutture ricettive, soprattutto dare un impulso forte all'economia, al commercio, all'industria perche' tutto quello che deriva dal turismo non e' soltanto ricettivita' ma e' anche enogastronomia. E non solo - aggiunge Albanese -. Quest'accordo puo' veramente farci svoltare in termini turistici pensando che attualmente la Sicilia tutta intera fa molto meno di Malta o le isole iberiche. Ci sono stime eccezionali che ci dicono che nell'ultimo anno ci sono state circa il 500% di presenze in piu' di cinesi; quello a cui si mira adesso e' avere il centinaio di migliaia di viaggiatori cinesi di fascia alta che possono venire ad apprezzare le nostre bellezze". "L'accordo con Ctrip e' il passo successivo alla visita in Sicilia di Xi Jinping - ha ribadito il sottosegretario Michele Geraci -. La sua visita a Palermo ha destato molto interesse tra i cinesi, Ctrip ha catturato questa domanda crescente. Personalmente ho l'obiettivo di raddoppiare i numeri attuali. Si parla di 20-30 mila turisti cinesi all'anno in Sicilia, un numero basso rispetto alla media italiana". Secondo il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, "per la Sicilia il turismo e' la prima delle attivita' con la quale si puo' aprire un'importante collaborazione con la Cina".