Cina, dopo D&G ecco la gaffe di Versace: maglietta con Hong Kong indipendente

Dopo Dolce e Gabbana tocca a Versace. Il marchio italiano della moda ha dovuto chiedere scusa ai clienti cinesi dopo aver prodotto delle t-shirt in cui suggeriva che Hong Kong e Macao sono paesi a sé, non parte della Cina, come racconta il South China Morning Post, mezzo d'informazione dell'ex colonia britannica. Il brand ha pubblicato un comunicato in cinese sul profilo Weibo, nel quale parla di un errore di design e promette che distruggerà gli abiti in questione.

Sulle t-shirt e felpe da 380 dollari l'una sono elencati nomi di città del mondo in cui possono essere vendute, con il paese in cui queste città si trovano. Per esempio: "Milan-ITALY" oppure "Berlin-GERMANY". Ci sono anche città cinesi, come Pechino e Shanghai, collocate giustamente in Cina. Ma quando si arriva all'ex colonia britannica e all'ex colonia portoghese, le scritte sono "Hong Kong-HONG KONG" e "Macau-MACAO". Inutile dire che la cosa non abbia fatto piacere in Cina in un momento dove le tensioni con l'ex colonia britannica sono altissime.

"Mi dispiace profondamente per lo sfortunato errore - scrive Donatella Versace su Fb -. Non ho mai voluto mancare di rispetto alla sovranita' Nazionale della Cina". Il tutto, ribadiamo, pochi mesi dopo l'incidente di Dolce e Gabbana con lo spot promozionale per il mercato cinese che mostrava una modella incapace di mangiare cibo italiano con le bacchette e il seguente video di scuse.