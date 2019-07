Cina, esercitazione militare con la Germania. Messaggio a Nato e Trump

Non era mai successo. Almeno finora. Adesso invece è accaduto. Le forze armate della Repubblica Popolare Cinese hanno partecipato a un'esercitazione congiunta in uno dei paesi Nato. E non si tratta di un paese qualunque, ma della Germania. Un avvenimento che non può che preoccupare gli Stati Uniti, da tempo coinvolti nella trade war, o meglio nuova guerra fredda tecnologica, con la Cina, che rappresenta la maggiore preoccupazione geostrategica per Washington, impegnata a cercare di mantenere la propria leadership globale.

Pechino ha inviato in Germania dei veicoli militari, per la precisione unità mediche, per dei test congiunti tra l'esercito popolare di liberazione (Pla) e la Bundeswehr tedesca, mettendo in pratica una possibile risposta a uno scenario di terremoto.

Al di là dell'importanza in sé dell'esercitazione, piuttosto limitata, resta il forte contenuto simbolico di un'operazione di questo tipo, con la collaborazione sul campo di unità tedesche e cinesi. Un messaggio forte quello recapitato da Pechino, che continua la sua manovra di avvicinamento all'Europa, e soprattutto da Berlino, che si apre alla cooperazione globale con la Cina.

Facile prevedere che gli Stati Uniti, già alle prese con il nodo Turchia all'interno della Nato, non siano particolarmente felici dell'esercitazione, mentre le forze armate cinesi continuano il loro processo di estroversione globale.